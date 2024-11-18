Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Marlon Teixeira kimdir ve kaç yaşında? Marlon Teixeira nereli? Şeyma Subaşı, Mohammed Alsaloussi ile boşandıktan sonra Brezilyalı model Marlon Teixeira ile aşk yaşamaya başladı. kimdir?

ŞEYMA SUBAŞI'NIN SEVGİLİSİ KİMDİR?

Brezilyalı model Marlon Teixeira, 19 Eylül 1991'de doğmuştur. Tenis ve sörf gibi sporlara ilgi duyan Teixeira, kariyeri boyunca Melina Matsoukas yönetimindeki projelerde yer almış, W, Elle, Vanity Fair, V ve GQ gibi ünlü dergilerde Shakira ve Ginnifer Goodwin ile çalışmıştır.

Teixeira'nın, dünyaca ünlü model Cheyenne Tozzi'den 6 yaşında bir kızı bulunmaktadır. Şeyma Subaşı, Mısırlı milyarder Mohammed Alsaloussi ile 5 ay süren evliliğinin ardından 33 yaşındaki Brezilyalı model Marlon Teixeira ile yeni bir ilişkiye başladı.