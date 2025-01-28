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Adana'da Seyhan Belediyesi'ne haciz şoku

İcra memurları, başkanın makam odasını böyle boşalttı

Seyhan Belediyesi hangi parti belediyesidir?

Seyhan Belediyesi hangi parti belediyesidir?
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Adana'nın Seyhan Belediye Başkanlığı'na 5 müteahhit firmaya borcunu ödemediği gerekçesiyle icra takibi başlatıldı. Belediye binasına gelen icra memurları, makam odasındaki eşyalara haciz yoluyla el koydu. Peki, Seyhan Belediyesi hangi parti belediyesidir?

Adana'da CHP'li Seyhan Belediyesi'ne, 5 müteahhit firmaya borcunu ödemediği gerekçesiyle icra takibi başlatıldı. İcra memurları, Belediye Başkanı Oya Tekin'in makam odasındaki eşyalara el koydu. Peki,Seyhan Belediyesi hangi parti belediyesidir?

SEYHAN BELEDİYESİ HANGİ PARTİ BELEDİYESİDİR?

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri / SEYHAN Belediye Başkanlığı Seçim Sonuçları

CHP Oya Tekin %41.51

AK Parti Erdal Hatipoğlu%31.97

Belediye Başkan Oya Tekin Özgeçmişi

1966 yılında Tarsus'da doğdum. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldum. Yüksek lisansımı Mersin Üniversitesi'nde Kadın Araştırmaları alanında tamamladım.

Öğrencilik yıllarımdan itibaren sosyal demokrat mücadelede yer aldım.

Adana'ya 1989 yılında geldim. Adana'nın ilk çevre derneği Çevre ve Tüketiciyi Koruma Derneği'nin (ÇETKO) kurucu ve yönetim kurulu üyeliğini yaptım.

Adana Barosu'na kayıtlı avukatlık mesleğim boyunca çok sayıda davada kadın, çocuk ve çevre hakları adına hukuk mücadelesi yürüttüm. 2013 yılında Adana Barosu'nda Demokrat Avukatlar Grubu'nun başkanlığını üstlendim.

Madde bağımlılığı ve bağımlılığın kadınlar ile çocuklar üzerindeki etkileriyle mücadele etmek amacıyla hazırladığım rapor oldukça ses getirdi. 2019 yılında, kadınların yerel siyasetteki katılımının güçlenmesi umuduyla yazdığım "Cam Tavanları Kırıyoruz" başlıklı araştırma kitabım yayınlandı.

2020 yılında Cumhuriyet Halk Partisi Adana Kadın Kolları Başkanlığı'na seçildim.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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