Yeniden Refah Partisi, Elazığ'da dikkat çeken bir ismi aday gösterdi. Şeyh Sait'in torunu olan eski AK Parti Milletvekili Faruk Septioğlu, Yeniden Refah Partisi'nin Elazığ Belediye Başkan adayı oldu. Şeyh Sait'in torunu kim? Faruk Septioğlu kimdir?

ŞEYH SAİT'İN TORUNU FARUK SEPTİOĞLU KİMDİR?

Faruk Septioğlu, 2 Şubat 1961'de Elazığ Palu'da doğdu. Babasının adı Ali Rıza, annesinin adı Naciye'dir. Ticaret; Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi İşletme Bölümü'nü bitirdi. Bayındırlık Bakanlığı'nda çalıştı. 1991-1995 yılları arasında Adıyaman Çimento Fabrikası Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptı. Septioğlu İnşaat Yönetim Kurulu Üyeliği ve Genel Müdürlüğü, Fur-Sel Madencilik Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerinde bulundu. 23. ve 24. Dönem Elazığ Milletvekilidir. Az düzeyde İngilizce bilen Septioğlu, evli ve 5 çocuk babasıdır.