Şevket Çoruh, 17 sezon yer aldıktan sonra ayrıldığı Arka Sokaklar dizisine geri döndü. Çoruh'un döndüğü Arka Sokaklar'dan ilk fragman geldi. Şevket Çoruh Arka Sokaklar'a geri mi döndü? Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

ŞEVKET ÇORUH ARKA SOKAKLAR'A GERİ Mİ DÖNDÜ?

2006 ve 2022 yılları arasında dizide Mesut Komiser karakterine hayat veren Şevket Çoruh, teklifi kabul ederek diziye döndü. 18 sezondur devam eden dizinin yayınlanan fragmanında ise Çoruh'un hayat verdiği Mesut Komiser'in döndüğünün müjdesi verildi. Fragmanda Rıza Amir, kendisine MİT tarafından ulaştırılan fotoğrafta Mesut'u görüyor. Tanıtımında sonunda ise Mesut Komiser geri döndüğü görülüyor.

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Uzun yıllar rol aldığı Arka Sokaklar'dan ayrılan Şevket Çoruh, Tetikçinin Oğlu dizisinde başrol oynamış ancak ekran macerası kısa sürmüştü. Şimdilerde Korkma Ben Yanındayım'da rol alan Çoruh'un bu dizisi için de final kararı alındı.