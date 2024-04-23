Uzun yıllar rol aldığı Arka Sokaklar'dan ayrılan Şevket Çoruh, Tetikçinin Oğlu dizisinde başrol oynamış ancak ekran macerası kısa sürmüştü. Şimdilerde Korkma Ben Yanındayım'da rol alan Çoruh'un bu dizisi için de final kararı alındı. Projesi bitmeye hazırlanan Çoruh'a Arka Sokaklar'dan teklif geldiği iddia edildi. Peki, Şevket Çoruh'a Arka Sokaklar'a geri mi dönüyor? Arka Sokaklar'a ne zaman geri dönecek?

ŞEVKET ÇORUH ARKA SOKAKLAR'A GERİ Mİ DÖNÜYOR?

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, hayatını kaybeden usta yapımcı İlker İnanoğlu'nun imzasını taşıyan Arka Sokaklar'ın 19. sezonunun çekilmesi için görüşmeler başladı. Kulislerden sızan bilgilere göre dizinin yeni sezonu için Arka Sokaklar'ın yıldız ismi Şevket Çoruh'a teklif götürüldü. Yıllarca Arka Sokaklar'da yer alan Çoruh'a diziye dönmesi için bir kez teklif götürülünce oyuncu da görüşmelere başladı.

16 sezon boyuncu dizide Mesut Komiser rolünü oynayan Şevket Çoruh'a daha önce de geri dönmesi için teklifler götürülmüştü.

NE OLMUŞTU?

Uzun yıllar rol aldığı Arka Sokaklar'dan ayrılan Şevket Çoruh, Tetikçinin Oğlu dizisinde başrol oynamış ancak ekran macerası kısa sürmüştü. Şimdilerde Korkma Ben Yanındayım'da rol alan Çoruh'un bu dizisi için de final kararı alındı. Projesi bitmeye hazırlanan Çoruh'a Arka Sokaklar'dan teklif geldiği iddia edildi.