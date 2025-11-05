Haberler

Şevket Altuğ uzun bir aradan sonra yakın dostunun cenazesinde görüntülendi

Şevket Altuğ uzun bir aradan sonra yakın dostunun cenazesinde görüntülendi Haber Videosunu İzle
Şevket Altuğ uzun bir aradan sonra yakın dostunun cenazesinde görüntülendi
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türk tiyatrosunun efsane isimlerinden biri olan Ahmet Gülhan, 85 yaşında yaşamını yitirdi. Devekuşu Kabare'nin kurucularından olan Gülhan'ın cenazesinde, uzun süredir kameralardan uzak yaşayan usta oyuncu Şevket Altuğ da yer aldı. "Süper Baba" ve "Perihan Abla" dizileriyle hafızalara kazınan Altuğ, uzun süre sonra görüntülendi.

  • Ahmet Gülhan 85 yaşında hayatını kaybetti.
  • Şevket Altuğ uzun süre sonra ilk kez Ahmet Gülhan'ın cenazesinde görüntülendi.
  • Şevket Altuğ 'Perihan Abla', 'Süper Baba', 'Süt Kardeşler', 'Şekerpare', 'Yedi Bela Hüsnü', 'Kapıcılar Kralı' ve 'Tokatçı' gibi yapımlarda rol aldı.

Türk tiyatrosunun efsane isimlerinden Ahmet Gülhan, 85 yaşında hayatını kaybetti. Tiyatro dünyasında unutulmaz izler bırakan Gülhan, Devekuşu Kabare'nin üç kurucusundan biri olarak Türk sahne sanatlarının gelişiminde önemli bir rol oynamıştı.

Şevket Altuğ uzun bir aradan sonra yakın dostunun cenazesinde görüntülendi

Gülhan'ın cenaze törenine sanat camiasından birçok isim katıldı. Uzun süredir kameralardan uzak bir yaşam sürdüren usta oyuncu Şevket Altuğ da dostunun cenazesine katılarak sevenlerini duygulandırdı.

Şevket Altuğ uzun bir aradan sonra yakın dostunun cenazesinde görüntülendi

82 yaşındaki Şevket Altuğ, uzun yıllar sonra ilk kez bir törende görüntülendi. Türk sinemasının ve televizyonunun unutulmaz isimlerinden olan Altuğ, "Perihan Abla" dizisindeki Şakir, "Süper Baba"daki Fikret, "Süt Kardeşler", "Şekerpare", "Yedi Bela Hüsnü", "Kapıcılar Kralı" ve "Tokatçı" gibi yapımlardaki rolleriyle hafızalarda yer etmişti.

Sanat dünyası, hem Ahmet Gülhan'ın kaybının hüznünü yaşarken hem de uzun zamandır sessizliğini koruyan Şevket Altuğ'u yeniden görmekten duyduğu özlemi dile getirdi.

Kaynak: Haberler.com / Magazin
Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıAlkan Karaoglu:

Allah selamet versin kaliteli bir sanatçı

Yorum Beğen42
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıenginkaya7:

Tek kelimeyle Sanatci , Allah Saglikli uzun ömürler Nasip eylesin

Yorum Beğen17
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHayırlı Günler:

Maşallah

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İngiltere'de İsrail'in futboldan men edilmesi için 25 bin imza toplandı

O ülkede İsrail'in futboldan men edilmesi için harekete geçildi
Bu bir ilk! New York'ta belediye başkanlığını Müslüman Zohran Mamdani kazandı

Trump'a büyük şok! Seçimi tehditler savurduğu Müslüman aday kazandı
Dehşet anları kamerada: 2 kişiyi gözünü kırpmadan böyle öldürdü

Film sahnesi değil! 2 kişiyi gözünü kırpmadan böyle öldürdü
Adalet Bakanı Tunç: Selahattin Demirtaş kararı kesinleşti, mahkeme değerlendirecek

Adalet Bakanı Tunç'tan Demirtaş'ın tahliyesiyle ilgili kritik sözler
Bomba gibi iddia: Messi Galatasaray'a imza atabilir

Bomba gibi iddia: Messi Galatasaray'a imza atabilir
İngiltere'de İsrail'in futboldan men edilmesi için 25 bin imza toplandı

O ülkede İsrail'in futboldan men edilmesi için harekete geçildi
Bu bir ilk! New York'ta belediye başkanlığını Müslüman Zohran Mamdani kazandı

Trump'a büyük şok! Seçimi tehditler savurduğu Müslüman aday kazandı
Canlı yayında ilginç kalça sohbeti: Ece Erken inanmayıp masanın altına eğildi

Yayında ilginç kalça sohbeti: Tatmin olmayınca masanın altına eğildi
38 kişilik Vatikan heyeti, Papa'nın ziyareti öncesi İznik'e geldi

Dünyanın gözü bu ilçemizde! Vatikan heyeti soluğu bölgede aldı
Şeriatla yönetilen ülkede Cadılar Bayramı coşkusu

Görüntüler şeriatla yönetilen ülkeden
2026 hac kuraları çekildi! Sonuçlar e-Devlet'ten açıklanacak

2 milyon kişinin beklediği kura çekildi! Sonuçlar e-Devlet'te
Selim İmamoğlu'na MASAK raporundaki paralar soruldu! İşte yüklü meblağın kaynağı

Selim İmamoğlu'na MASAK raporundaki paralar soruldu! İşte kaynağı
Derbi primi yatan Jhon Duran'dan flaş hareket

Derbi primini hesabında gören Duran'dan flaş hareket
ABD'yi ayağa kaldıran kaza kamerada! Kargo uçağı bomba gibi patladı

Ülkeyi yangın yerine çeviren kaza kamerada! Uçak bomba gibi patladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.