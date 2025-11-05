Şevket Altuğ uzun bir aradan sonra yakın dostunun cenazesinde görüntülendi

Türk tiyatrosunun efsane isimlerinden Ahmet Gülhan, 85 yaşında hayatını kaybetti. Tiyatro dünyasında unutulmaz izler bırakan Gülhan, Devekuşu Kabare'nin üç kurucusundan biri olarak Türk sahne sanatlarının gelişiminde önemli bir rol oynamıştı.

Gülhan'ın cenaze törenine sanat camiasından birçok isim katıldı. Uzun süredir kameralardan uzak bir yaşam sürdüren usta oyuncu Şevket Altuğ da dostunun cenazesine katılarak sevenlerini duygulandırdı.

82 yaşındaki Şevket Altuğ, uzun yıllar sonra ilk kez bir törende görüntülendi. Türk sinemasının ve televizyonunun unutulmaz isimlerinden olan Altuğ, "Perihan Abla" dizisindeki Şakir, "Süper Baba"daki Fikret, "Süt Kardeşler", "Şekerpare", "Yedi Bela Hüsnü", "Kapıcılar Kralı" ve "Tokatçı" gibi yapımlardaki rolleriyle hafızalarda yer etmişti.

Sanat dünyası, hem Ahmet Gülhan'ın kaybının hüznünü yaşarken hem de uzun zamandır sessizliğini koruyan Şevket Altuğ'u yeniden görmekten duyduğu özlemi dile getirdi.