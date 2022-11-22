Sevim Alan kimdir? Sevim Alan hayatı ve biyografisi! Sevim Alan kaç yaşında, nereli?

Sosyal medya paylaşımları gündeme gelen Sevim Alan, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Sevim Alan hakkında merak edilenler. Sevim Alan hayatı ve biyografisi. Sevim Alan kimdir?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya paylaşımları ile dikkat çeken Sevim Alan merak konusu oldu. İşte Sevim Alan hakkında merak edilen Sevim Alan kimdir, Sevim Alan hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

SEVİM ALAN KİMDİR?

Sevim Alan, Sivaslı bir ailenin kızı olarak 10 Temmuz 1985'te Karabük'te dünyaya geldi. Konya Selçuk Üniversitesi Moda Tasarımı Bölümü'nde okuduktan sonra İzmir'de Tasarım Yönetimi eğitimi aldı. Ardından İstanbul'a dönüp Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'ne girdi. Fakülteden 2012 yılında mezun oldu.