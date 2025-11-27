Haberler

Sevgilisi olduğunu iddia ettiği kadını başından vurarak öldürdü

Güncelleme:
Ankara'da sabah saatlerinde meydana gelen olayda, F.Y. isimli şahıs, sevgilisi olduğunu iddia ettiği Nurselen Gülaçtı'yı başından vurarak öldürdü. Çıkan tartışmanın ardından gerçekleşen olayda, kadının olay yerinde hayatını kaybettiği belirtildi. Cinayeti işleyen F.Y. ise olay yerinde cinayet silahı ile birlikte yakalandı ve gözaltına alındı.

Ankara'da sevgilisi olduğunu iddia ettiği kadını tabanca ile başından vurarak öldüren zanlı gözaltına alındı.

Olay, sabah saatlerinde Çankaya ilçesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda yer alan bir binada meydana geldi. İddialara göre, F. Y. (51) ile sevgilisi olduğunu ileri sürdüğü Nurselen Gülaçtı (33) arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın alevlenmesi üzerine F. Y. tabanca ile Gülaçtı'yı başından vurdu. Vurulan kadının olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenilirken, saldırgan şahıs ise cinayeti işlediği tabanca ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Ekim Devrim Manduz
Haberler.com / Yaşam
