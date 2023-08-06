Sev Kardeşim filmi nerede çekildi? Sev Kardeşim nerede geçiyor?
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Sev Kardeşim filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve nerede çekildiği merak edilen detaylar arasında bulunuyor ve izleyiciler tarafından araştırılıyor. Bu haberimizde filmin nerede geçtiğini sizler için yazdık. Peki, Sev Kardeşim filmi nerede çekildi? Sev Kardeşim nerede geçiyor?
Sev Kardeşim filmi nerede çekildi? Sorusu, izleyiciler tarafından merak edilmekte olan sorular arasında bulunuyor ve bu nedenle arama motorları üzerinde araştırılıyor. Turgut Boralı, Hulusi Kentmen, Münir Özkul, Tarık Akan, Hülya Koçyiğit gibi isimlerin yer aldığı film, yıllar geçmesine rağmen ilgi görmeye devam ediyor. Peki, Sev Kardeşim filmi nerede çekildi? Sev Kardeşim nerede geçiyor?
SEV KARDEŞİM FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?
Fabrika patronunun oğluna aşık olan bir işçi kızın öyküsünü anlatmakta olan film 1972 yılında İstanbul'un Avrupa Yakası'nda Şişli ve Beşiktaş ilçelerinde gerçekleştirildi. Filmde yer almakta olan birçok sahne Şişli ve Beşiktaş ilçeleridir. Turgut Boralı, Hulusi Kentmen, Münir Özkul, Tarık Akan, Hülya Koçyiğit gibi isimlerde bu filmde yer almıştır.
SEV KARDEŞİM FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?
Hülya Koçyiğit - Alev Güler
Tarık Akan - Ferit Çalışkan
Münir Özkul - Mesut Güler
Hulusi Kentmen - Cemal Çalışkan
Adile Naşit - Mesude
Turgut Boralı - Maksut Güler
Necdet Yakın - Alev'in Dayısı
Halit Akçatepe - Ali
Zeki Alasya - Avukat
Nedret Güvenç - Ferit'in Annesi