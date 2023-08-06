Sev Kardeşim filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve nerede çekildiği merak edilen detaylar arasında bulunuyor ve izleyiciler tarafından araştırılıyor. Bu haberimizde filmin nerede geçtiğini sizler için yazdık. Peki, Sev Kardeşim filmi nerede çekildi? Sev Kardeşim nerede geçiyor?

Sev Kardeşim filmi nerede çekildi? Sorusu, izleyiciler tarafından merak edilmekte olan sorular arasında bulunuyor ve bu nedenle arama motorları üzerinde araştırılıyor. Turgut Boralı, Hulusi Kentmen, Münir Özkul, Tarık Akan, Hülya Koçyiğit gibi isimlerin yer aldığı film, yıllar geçmesine rağmen ilgi görmeye devam ediyor. Peki, Sev Kardeşim filmi nerede çekildi? Sev Kardeşim nerede geçiyor?

SEV KARDEŞİM FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Fabrika patronunun oğluna aşık olan bir işçi kızın öyküsünü anlatmakta olan film 1972 yılında İstanbul'un Avrupa Yakası'nda Şişli ve Beşiktaş ilçelerinde gerçekleştirildi. Filmde yer almakta olan birçok sahne Şişli ve Beşiktaş ilçeleridir. Turgut Boralı, Hulusi Kentmen, Münir Özkul, Tarık Akan, Hülya Koçyiğit gibi isimlerde bu filmde yer almıştır.

SEV KARDEŞİM FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Hülya Koçyiğit - Alev Güler

Tarık Akan - Ferit Çalışkan

Münir Özkul - Mesut Güler

Hulusi Kentmen - Cemal Çalışkan

Adile Naşit - Mesude

Turgut Boralı - Maksut Güler

Necdet Yakın - Alev'in Dayısı

Halit Akçatepe - Ali

Zeki Alasya - Avukat

Nedret Güvenç - Ferit'in Annesi