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Serkan Nazlier kimdir? Terörist Serkan Nazlier (Sefkan Amed) öldü mü?

Serkan Nazlier kimdir? Terörist Serkan Nazlier (Sefkan Amed) öldü mü?
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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terörden arananlar listesinde kırmızı kategoride yer alan, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde Hakkari sorumlusu Serkan Nazlier'i düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdi. Peki, Serkan Nazlier kimdir? Terörist Serkan Nazlier öldü mü?

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Türkiye'de gerçekleştirilen terör eylemlerinin planlayıcısı olan "Sefkan Amed" kod adlı terörist Nazlier, saldırıları düzenleyecek teröristlerin belirlenmesinden ve yönlendirilmesinden sorumluydu. Serkan Nazlier kimdir? Terörist Serkan Nazlier öldü mü?

TERÖRİST SERKAN NAZLİER KİMDİR, ÖLDÜ MÜ?

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terörden arananlar listesinde kırmızı kategoride yer alan, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde Hakkari sorumlusu Serkan Nazlier'i düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdi.

MİT'in öncelikli hedef listesinde bulunan Nazlier'in yeri, Irak'ın Hakurk kırsalında yürütülen çalışmalar sonucu tespit edildi. Nazlier, düzenlenen operasyonla etkisizleştirildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Türkiye'de gerçekleştirilen terör eylemlerinin planlayıcısı olan "Sefkan Amed" kod adlı terörist Nazlier, saldırıları düzenleyecek teröristlerin belirlenmesinden ve yönlendirilmesinden sorumluydu.

Terörden arananlar listesinde kırmızı kategoride yer alan Nazlier, 2019'da Irak'ın kuzeyindeki TSK üs bölgesine gerçekleştirilen roketatarlı saldırının da planlayıcıları arasındaydı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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