Üye Girişi
Haberler

Serhat Hamamcı kimdir? AK Parti Eskişehir- İnönü Belediye Başkan adayı Serhat Hamamcı kaç yaşında, nereli?

Güncelleme:

Serhat Hamamcı kimdir? AK Parti Eskişehir- İnönü Belediye Başkan adayı Serhat Hamamcı kaç yaşında, nereli? AK Parti'nin Eskişehir İnönü Belediye Başkan adayı Serhat Hamamcı'nın hayatı merak konusu oldu. Kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Hamamcı'nın biyografisi ve politik geçmişi hakkında detaylar haberimizde yer alıyor.

Ak Parti 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Eskişehir- İnönü Belediye Başkana dayı Serhat Hamamcı oldu. Peki, Serhat Hamamcı kimdir? AK Parti Eskişehir- İnönü Belediye Başkan adayı Serhat Hamamcı kaç yaşında, nereli?

SERHAT HAMAMCI KİMDİR?

AK Parti'nin 31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinde Eskişehir- İnönü Belediye Başkan adayıdır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri Eskişehir AK Parti Gündem Yaşam Politika Haberler

Bakmadan Geçme

Adnan Atalay kimdir? CHP Erzurum Yakutiye Belediye Başkan Adayı Adnan Atalay kaç yaşında, nereli? Mustafa Ünaldı kimdir? CHP Erzurum Uzundere Belediye Başkan Adayı Mustafa Ünaldı kaç yaşında, nereli? Mehmet Yıldırır kimdir? AK Parti Gaziantep- Nurdağı Belediye Başkan adayı Mehmet Yıldırır kaç yaşında, nereli? Mahmut Tatar kimdir? Zafer Partisi Diyarbakır Belediye Başkan Adayı Mahmut Tatar kaç yaşında, nereli? Hüsamettin Karadağlı kimdir? CHP Erzurum Tortum Belediye Başkan Adayı Hüsamettin Karadağlı kaç yaşında, nereli? Hacı Fevzi Akdoğan kimdir? AK Parti Gaziantep- Nizip Belediye Başkan adayı Hacı Fevzi Akdoğan kaç yaşında, nereli? Kemal Vural kimdir? AK Parti Gaziantep- İslahiye Belediye Başkan adayı Kemal Vural kaç yaşında, nereli? Mehmet Oğuz kimdir? CHP Erzurum Tekman Belediye Başkan Adayı Mehmet Oğuz kaç yaşında, nereli? Gökalp Erenoğlu kimdir? Memleket Partisi Kocaeli Dilovası Belediye Başkan Adayı Gökalp Erenoğlu kaç yaşında, nereli? Mustafa Kemal Sakaroğlu kimdir? AK Parti Gaziantep- Yavuzeli Belediye Başkan adayı Mustafa Kemal Sakaroğlu kaç yaşında, nereli? Görbil Özcan kimdir? CHP Erzurum Şenkaya Belediye Başkan Adayı Görbil Özcan kaç yaşında, nereli? İbrahim Gencer kimdir? Yeniden Refah Partisi Denizli - Babadağ Belediye Başkan adayı İbrahim Gencer kaç yaşında, nereli? İdris Oktay kimdir? Yeniden Refah Partisi Denizli - Acıpayam Belediye Başkan adayı İdris Oktay kaç yaşında, nereli? Nimetullah Narman kimdir? Yeniden Refah Partisi Bursa - Yıldırım Belediye Başkan adayı Nimetullah Narman kaç yaşında, nereli? Kasım Kaya kimdir? Yeniden Refah Partisi Bursa - Yenişehir Belediye Başkan adayı Kasım Kaya kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title