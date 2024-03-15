Serhat Hamamcı kimdir? AK Parti Eskişehir- İnönü Belediye Başkan adayı Serhat Hamamcı kaç yaşında, nereli?
Serhat Hamamcı kimdir? AK Parti Eskişehir- İnönü Belediye Başkan adayı Serhat Hamamcı kaç yaşında, nereli? AK Parti'nin Eskişehir İnönü Belediye Başkan adayı Serhat Hamamcı'nın hayatı merak konusu oldu. Kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Hamamcı'nın biyografisi ve politik geçmişi hakkında detaylar haberimizde yer alıyor.
Ak Parti 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Eskişehir- İnönü Belediye Başkana dayı Serhat Hamamcı oldu. Peki, Serhat Hamamcı kimdir? AK Parti Eskişehir- İnönü Belediye Başkan adayı Serhat Hamamcı kaç yaşında, nereli?
SERHAT HAMAMCI KİMDİR?
AK Parti'nin 31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinde Eskişehir- İnönü Belediye Başkan adayıdır.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.
31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?
2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.