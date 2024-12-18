Serenay Aktaş, hem futbol hem de oyunculuk kariyerinde aktif bir şekilde yer almış, çok yönlü kimliğiyle tanınmıştır. Özel hayatını genellikle göz önünde yaşamamayı tercih eden Serenay, sosyal medyada doğal ve samimi paylaşımlarıyla hayranlarıyla iletişim kuruyor. Birçok kişi, Serenay Aktaş'ın hayatını ve kariyerini merak ediyor. Peki, Serenay Aktaş kimdir? Serenay Aktaş kaç yaşında, nereli? Serenay Aktaş'ın hayatı ve kariyeri!

SERENAY AKTAŞ KİMDİR?

Serenay Aktaş, 1 Ekim 1993'te İstanbul'da doğmuştur. Sporcu bir kişiliğe sahip olan Aktaş, genç yaşlarından itibaren futbola duyduğu ilgiyle dikkat çekmiştir. 15 yaşında profesyonel olarak futbol kariyerine adım atan Serenay, aynı zamanda oyunculuk alanında da kariyerini geliştirmiştir. Serenay Aktaş, futbol kariyerine 15 yaşında başlamış ve birçok profesyonel kulüpte forma giymiştir. Kadın futbolunda önemli takımlarda görev alan Aktaş, yetenekli bir forvet oyuncusu olarak tanınmıştır.

Forma giydiği bazı takımlar şunlardır:

Zeytinburnuspor

Fatih Vatan Lisesi Spor Kulübü

Kulübü 1207 Antalya Muratpaşa Belediyespor

Serenay Aktaş, futbol kariyerinin yanı sıra oyunculuğa da adım atarak ekranların tanınan yüzlerinden biri haline gelmiştir. Hem dizilerde hem de filmlerde sergilediği performanslarla dikkat çeken Aktaş, güzelliği ve yeteneğiyle izleyicilerin beğenisini kazanmıştır.

Yer Aldığı Diziler: