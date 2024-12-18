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Serenay Aktaş kimdir? Serenay Aktaş kaç yaşında, nereli? Serenay Aktaş'ın hayatı ve kariyeri!

Serenay Aktaş kimdir? Serenay Aktaş kaç yaşında, nereli? Serenay Aktaş'ın hayatı ve kariyeri!
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Serenay Aktaş'ın yaşamı, kariyeri ve kişisel bilgileri merak konusu oldu. Serenay Aktaş, Türk dizi ve sinema dünyasının tanınmış isimlerinden biridir. Yaşamı ve kariyeri hakkında detaylı bilgi almak isteyenler için bu yazıyı hazırladık.

Serenay Aktaş, hem futbol hem de oyunculuk kariyerinde aktif bir şekilde yer almış, çok yönlü kimliğiyle tanınmıştır. Özel hayatını genellikle göz önünde yaşamamayı tercih eden Serenay, sosyal medyada doğal ve samimi paylaşımlarıyla hayranlarıyla iletişim kuruyor. Birçok kişi, Serenay Aktaş'ın hayatını ve kariyerini merak ediyor. Peki, Serenay Aktaş kimdir? Serenay Aktaş kaç yaşında, nereli? Serenay Aktaş'ın hayatı ve kariyeri!

SERENAY AKTAŞ KİMDİR?

Serenay Aktaş, 1 Ekim 1993'te İstanbul'da doğmuştur. Sporcu bir kişiliğe sahip olan Aktaş, genç yaşlarından itibaren futbola duyduğu ilgiyle dikkat çekmiştir. 15 yaşında profesyonel olarak futbol kariyerine adım atan Serenay, aynı zamanda oyunculuk alanında da kariyerini geliştirmiştir. Serenay Aktaş, futbol kariyerine 15 yaşında başlamış ve birçok profesyonel kulüpte forma giymiştir. Kadın futbolunda önemli takımlarda görev alan Aktaş, yetenekli bir forvet oyuncusu olarak tanınmıştır.

Serenay Aktaş kimdir? Serenay Aktaş kaç yaşında, nereli? Serenay Aktaş'ın hayatı ve kariyeri!

Forma giydiği bazı takımlar şunlardır:

  • Zeytinburnuspor
  • Fatih Vatan Lisesi Spor Kulübü
  • 1207 Antalya Muratpaşa Belediyespor

Serenay Aktaş, futbol kariyerinin yanı sıra oyunculuğa da adım atarak ekranların tanınan yüzlerinden biri haline gelmiştir. Hem dizilerde hem de filmlerde sergilediği performanslarla dikkat çeken Aktaş, güzelliği ve yeteneğiyle izleyicilerin beğenisini kazanmıştır.

Yer Aldığı Diziler:

  • Kanıt (2010): Oyunculuğa ilk adımını bu diziyle atmıştır.
  • Türk Malı (2010): Yardımcı oyuncu olarak dikkat çekmiştir.
  • Kalbim Seni Seçti (2011): İlk önemli rollerinden birini bu projede üstlenmiştir.
  • Muhteşem Yüzyıl (2013): Ayşe Hatun karakterini canlandırmış ve geniş kitlelerce tanınmıştır.
  • Kaçak Gelinler (2014): Popüler bir gençlik dizisinde rol almıştır.
  • Meryem (2017): Ece karakteriyle izleyicilerden tam not almıştır.
  • Yer Aldığı Filmler:
  • Figüran (2015): Sinema dünyasına adım atmıştır.
  • Bordo Bereliler Suriye (2017): Aksiyon dolu bir filmde rol almıştır.
Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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