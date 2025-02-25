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Serap Yazıcı Özbudun görme engelli mi? Serap Yazıcı Özbudun kimdir, kaç yaşında?

Serap Yazıcı Özbudun görme engelli mi? Serap Yazıcı Özbudun kimdir, kaç yaşında?
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Serap Yazıcı Özbudun, Türkiye'nin önde gelen anayasa hukuku profesörlerinden biridir. Peki, Serap Yazıcı Özbudun görme engelli mi? Bu soru, birçok kişinin merak ettiği konular arasında yer alıyor. Serap Yazıcı Özbudun'un hayatı ve kariyeri merak ediliyor. Peki, Prof. Dr. Serap Yazıcı Özbudun kimdir?

Serap Yazıcı Özbudun kimdir, kaç yaşında? 1962 doğumlu olan Özbudun, akademik kariyeri boyunca hukuk alanında önemli çalışmalara imza atmıştır. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olduktan sonra akademik hayatına devam etmiş ve anayasa hukuku alanında uzmanlaşmıştır. Peki, Serap Yazıcı Özbudun görme engelli mi? Serap Yazıcı Özbudun kimdir, kaç yaşında?

SERAP YAZICI ÖZBUDUN KİMDİR?

1984 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olan Yazıcı, 1991-1992 yılları arasında İngiliz Hükümeti'nden kazandığı bursla Bristol Üniversitesi Siyaset Bilimi bölümünde "Otoriter Sistemlerden Demokrasiye Geçiş" konulu bir programa katılmış ve doktora tezi üzerine çalışmalarda bulunmuştur. 1995 yılında doktorasını tamamlayarak Hukuk Doktoru unvanını almış, 2009 yılında ise profesörlük unvanını elde etmiştir.

Akademik kariyerinde İstanbul Bilgi Üniversitesi ve İstanbul Şehir Üniversitesi'nde öğretim üyeliği yapmış olan Yazıcı, siyasi alanda da aktif rol almıştır. 2020 yılında Gelecek Partisi'ne katılarak İnsan Hakları Başkanı olarak görev yapmış, 2023 Türkiye genel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Antalya milletvekili olarak seçilmiştir. 22 Şubat 2025 tarihinde partisinden istifa eden Yazıcı, 23 Şubat 2025 tarihinde Adalet ve Kalkınma Partisi'ne (AK Parti) katılmıştır.

Serap Yazıcı Özbudun görme engelli mi? Serap Yazıcı Özbudun kimdir, kaç yaşında?

SERAP YAZICI ÖZBUDUN GÖRME ENGELLİ Mİ?

Prof. Dr. Serap Yazıcı Özbudun, 1962 yılında Ankara'da doğmuş bir Anayasa Hukuku profesörüdür. 13 yaşında ailesiyle birlikte geçirdiği ve annesinin hayatını kaybettiği bir trafik kazasında görme yetisini kaybetmiştir.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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