September hangi ay ve Türkçesi ne? Sep hangi ayın kısaltması? Türkçede September ne demek?

İngilizce dünyada yaygın olarak kullanılan diller arasında yer alıyor. Birçok yerde karşımıza çıkmakta olan İngilizce kelimeler arasında özellikle de ay isimleri yer almakta. Peki, September hangi ay ve Türkçesi nedir? Sep hangi ayın kısaltması? Türkçede September ne demek?

İngilizce olarak ayları öğrenmek isteyenler bunu kolay bir şekilde başarabilir. Bunun için Türkçe ayları yazarak karşılarına ise İngilizcelerini yazmalısınız. Bu sayede İngilizcede yer alan ayları kolaylıkla öğrenmiş olacaksınız. Peki, September hangi ay ve Türkçesi nedir? Sep hangi ayın kısaltması? Türkçede September ne demek? İşte detaylar haberimizde...

SEPTEMBER HANGİ AY VE TÜRKÇESİ NEDİR?

İngilizce dilinde yer alan bir ay olan September yılın toplamda 12 adet olan ayının 9. sırada yer alan ayı olmaktadır. Ayrıca September ayının Türkçe karşılığı ise Eylül ayı olmaktadır. Yani Eylül ayının İngilizce çevirisi September şeklinde yapılmaktadır.

September: Eylül ayı şeklidedir.

SEP HANGİ AYIN KISALTMASIDIR?

Günümüz koşullarında September ayının yani Türkçe karşılığı Eylül olan September ayının kısaltması: Sep şeklinde yer almaktadır. Günümüz koşullarında İngilizce konuşmalarda ya da İngilizce yazışmalarda genel olarak İngilizce ayların kısaltma şeklinde yazılışları yaygın bir şekilde de yer almaktadır.

AYLAR VE TÜRKÇELERİ

January (Jan): Ocak,

February (Feb): Şubat,

March (Mar): Mart,

April (Apr): Nisan,

May : Mayıs,

June: Haziran,

July : Temmuz,

August (Aug): Ağustos,

September (Sep): Eylül,

October (Oct): Ekim,

November (Nov): Kasım

December (Dec): Aralık