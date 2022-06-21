Seni Kalbime Sakladım nerede çekiliyor? Hangi il ve ilçede çekiliyor? Seni Kalbime Sakladım dizi çekimleri nerede yapıldı?
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TRT 1'in yeni dizisi Seni Kalbime Sakladım nerede çekiliyor merak konusu oldu. Heyecanla beklenen dizi için, Seni Kalbime Sakladım nerede çekiliyor? Hangi il ve ilçede çekiliyor? Seni Kalbime Sakladım dizi çekimleri nerede yapıldı? araştırması yapılıyor. İşte detaylar...
Seni Kalbime Sakladım, Sev Yapım imzalı, yakında TRT 1'de yayınlanmaya başlayacak olan Türk yapımı romantik komedi türündeki televizyon dizisi. Peki, yeni yaz dizilerinden olan Seni Kalbime Sakladım nerede çekiliyor? Hangi şehirde, ilçe ve semtte çekilmiştir?
Seni Kalbime Sakladım dizisi genel olarak İstanbul'da çekilmektedir. Dizinin tanıtım fragmanında yer alan köprü Yavuz Sultan Selim köprüsüdür. Dizideki Zeynep'in çalıştığı şirket ise Beykoz'da yer almaktadır.
Senaryosunu Burcu Yılmaz ile Pınar Kaya'nın kaleme aldığı Seni Kalbime Sakladım dizisi yönetmenliğini Şenol Sönmez üstleniyor. İddialı yaz dizileri arasında gösterilen Seni Kalbime Sakladım, iki farklı hayat ve iki farklı dünyada yaşayan Zeynep ve Civanmert'in aşk hikayesini anlatıyor.
Sevda Erginci - Zeynep
Ekin Mert Daymaz - Civanmert
Gökçe Akyıldız - Deren
Mehtap Bayri - Türkan
Elçin Afacan - Reyhan
Evren Duyal -
Osman Alkaş - Yusuf
Gülseren Gürtunca - Adalet
Tarık Ündüz - Canberk
Berke Üsdiken - Güven
Ali Öner - Mete
Emre Taşkıran - Pamir
Derda Yasin Yanal - Olcay