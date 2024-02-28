Sena Alkan kimdir? Sena Alkan evli mi, nereli?

Şimdilerde Habertürk ekranlarında sunuculuk yapan Sena Alkan'ın geçmiş hayatı ve yaşantısı merak ediliyor. Sena Alkan'ın hangi bölümden mezun olduğu, evliliği ve memleketi araştırılıyor. Sena Alkan kimdir? İşte ayrıntılar...

SENA ALKAN KİMDİR?

Sena Alkan Aktürk, Sakarya'da 5 Ekim 1990 tarihinde dünyaya gelmiştir. Eğitim hayatına Hacettepe Üniversitesi İngiliz Dili bölümünde başlamış ve eğitimini İngiltere'de sürdürmüştür. Dil yetenekleri arasında İngilizce, Fransızca ve İtalyanca bulunmaktadır.

2013 yılında Daily Sabah gazetesinde muhabirlik ve seyahat editörlüğü ile gazetecilik kariyerine adım atan Sena Alkan Aktürk, daha sonra ATV ve A Haber kanallarında diplomasi muhabirliği yapmıştır. Ardından CNN Türk ekranlarında görev almıştır ve sonrasında Habertürk'e geçmiştir. Habertürk'te muhabirlik yapmasının ardından Hafta İçi Haber Hattı programını sunmaya başlamıştır.

Sena Alkan Aktürk'ün eşi ise Avrupa Birliği Danışmanı olan Hüseyin Aktürk'tür.