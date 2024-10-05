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Semih Çelik cenaze namazı kılındı mı? Semih Çeik Ailesi ne dedi?

Semih Çelik cenaze namazı kılındı mı? Semih Çeik Ailesi ne dedi?
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İstanbul Fatih'te surlardan atlayarak intihar eden şüphelinin, iki ayrı ilçede öldürdüğü iki kadının cenazesi toprağa verildi. Peki, Semih Çelik cenaze namazı kılındı mı? Semih Çeik Ailesi ne dedi?

Edirnekapı'da surlardan atlayarak intihar eden Semih Çelik'in (19) intihar etmeden önce Eyüpsultan ve Fatih'te öldürdüğü Ayşenur Halil ile İkbal Uzuner için bugün ayrı camilerde cenaze töreni düzenlendi. Peki, Semih Çelik cenaze namazı kılındı mı? Semih Çeik Ailesi ne dedi?

SEMİH ÇELİK CENAZE NAMAZI KILINDI MI?

İki kadını öldürdükten sonra Fatih'te surlardan atlayarak intihar eden Çelik'in cenaze namazının, güvenlik sebebiyle iptal edildiği öğrenildi.

YeniÇağ Gazetesi'nin aktardığına göre ise Semih Çelik'in cenaze namazı Kilyos'da kılındı.

Semih Çelik cenaze namazı kılındı mı? Semih Çeik Ailesi ne dedi?Semih Kılıç'ın cenaze törenine ait odluğu iddia edilen görüntü.

GENÇ KIZLAR TOPRAĞA VERİLDİ

İkbal Uzuner, cenaze namazının ardından Edirnekapı Şehitliği Mezarlığı'na defnedildi.

Boğazı kesilerek öldürülen Ayşenur Halil için de Gaziosmanpaşa Pazariçi Saadet Camisi'nde cenaze töreni yapıldı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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