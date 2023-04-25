Semicenk & Rast - Canın Sağ Olsun sözleri! 'Canın Sağ Olsun' şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler

Semicenk ve Rast 'ın yeni şarkısı Canın Sağ Olsun, Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa sürede binlerce izlenme ve beğeni aldı. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Semicenk & Rast - Canın Sağ Olsun şarkı sözleri nelerdir? Canın Sağ Olsun sözleri nedir? İşte tüm sözler...

Semicenk & Rast - Canın Sağ Olsun şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Şarkının söz ve müziği Doğu Swag & Semicenk'e aittir.

CANIN SAĞ OLSUN ŞARKI SÖZLERİ

Canın sağ olsun

Canın sağ olsun ben çekerim

Kader sağ olsun

Kader sağ olsun ben giderim

***

Canın sağ olsun

Canın sağ olsun ben çekerim

Kader sağ olsun

Kader sağ olsun ben giderim

***

Oldu mu böyle çekip giderken

Canın acımadı mı bir kere de

Bu şehrin sensiz tadı tuzu yok

Canımı al ama bana bakma öyle

***

Kaçamadım senden ölümüm senken

Bu hayat ne verdiyse geri aldı

Nasıl böyle erken tam unuttum derken

Seninle göz göze gelmek de varmış

***

Canın sağ olsun

Canın sağ olsun ben çekerim

Kader sağ olsun

Kader sağ olsun ben giderim

***

Yalan

Bana kalan hatıran bile yalan

Tamam

Peki neydi söyle bana kalan

***

Kanar gönlümde senin elinden

Bu yara ağlamakla geçmez böyle

Dolarsa birden, düşme gözümden

Cefan da güzeldi seni sevmekten

***

Kader değil düşman gibi

Affedilmez günah gibi

Seni sevmek kolay değil

Boğuldum göz yaşlarımda

***

Canın sağ olsun

Canın sağ olsun ben çekerim

Kader sağ olsun

Kader sağ olsun ben giderim

***

Canın sağ olsun

Canın sağ olsun ben çekerim

Kader sağ olsun

Kader sağ olsun ben giderim