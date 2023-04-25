Semicenk & Rast - Canın Sağ Olsun sözleri! 'Canın Sağ Olsun' şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler
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Semicenk ve Rast 'ın yeni şarkısı Canın Sağ Olsun, Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa sürede binlerce izlenme ve beğeni aldı. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Semicenk & Rast - Canın Sağ Olsun şarkı sözleri nelerdir? Canın Sağ Olsun sözleri nedir? İşte tüm sözler...
Semicenk & Rast - Canın Sağ Olsun şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Şarkının söz ve müziği Doğu Swag & Semicenk'e aittir.
CANIN SAĞ OLSUN ŞARKI SÖZLERİ
Canın sağ olsun
Canın sağ olsun ben çekerim
Kader sağ olsun
Kader sağ olsun ben giderim
***
Canın sağ olsun
Canın sağ olsun ben çekerim
Kader sağ olsun
Kader sağ olsun ben giderim
***
Oldu mu böyle çekip giderken
Canın acımadı mı bir kere de
Bu şehrin sensiz tadı tuzu yok
Canımı al ama bana bakma öyle
***
Kaçamadım senden ölümüm senken
Bu hayat ne verdiyse geri aldı
Nasıl böyle erken tam unuttum derken
Seninle göz göze gelmek de varmış
***
Canın sağ olsun
Canın sağ olsun ben çekerim
Kader sağ olsun
Kader sağ olsun ben giderim
***
Yalan
Bana kalan hatıran bile yalan
Tamam
Peki neydi söyle bana kalan
***
Kanar gönlümde senin elinden
Bu yara ağlamakla geçmez böyle
Dolarsa birden, düşme gözümden
Cefan da güzeldi seni sevmekten
***
Kader değil düşman gibi
Affedilmez günah gibi
Seni sevmek kolay değil
Boğuldum göz yaşlarımda
***
Canın sağ olsun
Canın sağ olsun ben çekerim
Kader sağ olsun
Kader sağ olsun ben giderim
***
Canın sağ olsun
Canın sağ olsun ben çekerim
Kader sağ olsun
Kader sağ olsun ben giderim