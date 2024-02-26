SELİN KABAKLI KİMDİR? Murat Özdemir'in eski eşi Selin Kabaklı kim, ne iş yapıyor?

Ebru Gündeş ile aşk yaşadığı haberleri ile gündeme gelen iş insanı Murat Özdemir'in eski evliliği gündemde. Dubai'de Ebru Gündeş ile sessiz sedasız evlendiği iddia edilen Murat Özdemir'in eski eşi Selin Kabaklı'nın hayatı merak ediliyor. Selin Kabaklı kimdir? Detaylar haberimizde...

Selin Kabaklı, 2002 yılında Best Model Güzeli seçilerek adını duyurmuş ve o günden bu yana modellik kariyerinde başarılı adımlar atmıştır. Kariyeri boyunca birçok önemli projede yer almış ve adından sıkça söz ettirmiştir. Özellikle, iş insanı Murat Özdemir ile 2018 yılında gerçekleştirdiği evlilikle medyanın ve kamuoyunun ilgisini üzerine çekmiştir. Ancak çiftin 2022 yılında boşandığı bilinmektedir. Boşanmanın ardından, Murat Özdemir'in ünlü şarkıcı Ebru Gündeş ile ilişki yaşamaya başlamasıyla Selin Kabaklı tekrar gündeme gelmiştir.