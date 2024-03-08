1987 İstanbul doğumlu Selim Aydın Gümüşdal, Zafer Partisi'nin Beyoğlu Belediye Başkan adayıdır. Haydarpaşa Lisesi ve Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi mezunu olan Gümüşdal, 2019 yılında İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı'nda doktora eğitimini tamamlamıştır. Selim Aydın Gümüşdal kimdir? Zafer Partisi İstanbul- Beyoğlu Belediye Başkan adayı Selim Aydın Gümüşdal kaç yaşında, nereli?

SELİM AYDIN GÜMÜŞDAL KİMDİR?

1987 İstanbul doğumludur.

Haydarpaşa Lisesi'nden sonra 2013 senesinde Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nden mezun olmuştur.

2019 yılında İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı'nda doktora eğitimini tamamlamıştır.

Doktora eğitimi boyunca yüzlerce dental cerrahi operasyonlara katılmıştır.

Ulusal ve uluslararası makaleleri bulunmaktadır.

Uluslararası sempozyum ve kongrelerde sözlü sunumlar yapmıştır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.