Selde kaldırım kayboldu, hastane duvarından yürüyerek geçti! O anlar kameralarda

Adana'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle yollar su altında kaldı. Selde kaldırımın kaybolması sonrası bir vatandaş karşı yola hastane duvarına tırmanarak geçti. O anlar kameralara yansıdı.

  • Adana'da sağanak yağış nedeniyle Yüreğir Devlet Hastanesi çevresinde kaldırım ve yol tamamen suyla kaplandı.
  • Bir vatandaş, hastane çevre duvarına tırmanarak duvar üzerinde yürüyüp karşıya geçti.
  • Dalgıç polisler, Yüreğir Devlet Hastanesi önünde tıkanan trafiği açmak için sürücülere yardım etti.

Adana'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle cadde ve sokaklar göle dönerken, bir vatandaş karşı yola hastane duvarına tırmanarak geçti.

Adana'da dün geceden bu yana etkisini sürdüren sağanak yağış, kent genelinde yaşamı olumsuz etkiledi. Yağışla birlikte birçok cadde ve sokakta su baskınları meydana geldi.

DALGIÇ POLİSLER TRAFİĞİ AÇTI

Bazı vatandaşlar araçlarıyla yolda kalırken, trafik durma noktasına geldi. Yüreğir Devlet Hastanesi önünde dalgıç polisler, sürücülere yardım ederek tıkanan trafiğin açılması için çabaladı.

HASTANE DUVARINA TIRMANARAK KARŞIYA GEÇTİ

Yüreğir Devlet Hastanesi çevresinde kaldırım ve yolun tamamen suyla kaplanması üzerine bir vatandaş, demir korkuluklu hastane çevre duvarına tırmanarak duvar üzerinde yürüyüp karşıya geçti.

O anlar çevredeki vatandaşların dikkatini çekerken, ekiplerin kent genelinde su baskınlarına karşı çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Serhat Yılmaz - Yaşam
