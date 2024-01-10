Selçuk Bayraktar'ın çocuğu mu oldu? Selçuk Bayraktar'ın çocuğun adı ne?

Selçuk Bayraktar'ın çocuğu mu oldu? Sorusu, son zamanlarda Selçuk Bayraktar'a dair merak edilenler tarafından araştırılıyordu. Sümeyye- Selçuk Bayraktar çiftini hastanede ziyaret eden Erdoğan, torununun kulağına adını okudu. Bebeğe ismi verildi. Peki, Selçuk Bayraktar'ın çocuğu mu oldu? Selçuk Bayraktar'ın çocuğun adı ne?

SELÇUK BAYRAKTAR'IN ÇOCUĞU MU OLDU?

Sümeyye- Selçuk Bayraktar çiftinin ikinci çocuğuna "Asım Özdemir" ismi verilirken, hastaneye giden Erdoğan torununun kulağına adını okudu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sümeyye- Selçuk Bayraktar çiftini hastanede ziyaret etti. Burada torunu ve kızının sağlık durumuna ilişkin bilgi alan Erdoğan, torununun kulağına adını okudu. Bebeğe, Asım Özdemir adının verildiği öğrenildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hastane ziyaretinde eşi Emine Erdoğan da eşlik etti.

NEDEN ASIM?

Bebeğe Selçuk Bayraktar'ın 2021 yılında vefat eden babası Özdemir Bayraktar'ın isminin verilmesi dikkatlerden kaçmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Esra-Berat Albayrak çiftinden 4, Bilal-Reyyan Erdoğan çiftinden 3 torunu bulunuyor.