Modern Folk Üçlüsü'nün efsane ismi, şarkıcı Nil Karaibrahimgil'in amcası Selami Karaibrahimgil, 80 yaşında vefat etti. Acı haberi Doğan Canku sosyal medya hesabından duyurdu. Selami Karaibrahimgil neden öldü, hastalığı neydi? Selami Karaibrahimgil kimdir?

SELAMİ KARAİBRAHİMGİL NEDEN ÖLDÜ, HASTALIĞI NEYDİ?

Ünlü sanatçı ve grubun üyesi Doğan Canku, acı haberi sosyal medya hesabından duyurdu.

Canku, paylaşımında "Modern Folk Üçlüsü'nü birlikte kurduğumuz. Kadim dostum, yılları, yolları ve hayatı uzun süre birlikte paylaştığımız "Selami Karaibrahimgil"in vefatını derin üzüntüyle duymuş bulunmaktayım. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Ailesine ve sevenlerine baş sağlığı diliyorum. Ülkesine her mecrada büyük hizmetleri olan özel bir sanatçıydı. Milletimizin başı sağ olsun. Işıklar içinde uyu Selami..." ifadelerini kullandı.

Selami Karaibrahimgil ölüm sebebi henüz açıklanmadı.

SELAMİ KARAİBRAHİMGİL KİMDİR?

15 Kasım 1944'te dünyaya gelen Mehmet Selami Karaibrahimgil, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi İtalyan Dili ve Edebiyatı mezunudur.

Modern Folk Üçlüsü müzik topluluğunun bir üyesi olan Karaibrahimgil, arkadaşları Ahmet Kurtaran ve Doğan Canku ile birlikte, 35 ülkede 400'ün üzerinde konser, TV-radyo programı, festival ve yarışmaya katılarak, Türkiye'yi temsil etmiştir.

Evli ve 1 çocuk babası olan usta isim, ünlü şarkıcı Nil Karaibrahimgil'in amcasıdır.