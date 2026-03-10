Haberler

Şehri karıştıran yasak aşk iddiası: Vali yardımcısı sekreterle basıldı

Şehri karıştıran yasak aşk iddiası: Vali yardımcısı sekreterle basıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ardahan'da bir vali yardımcısının, bir kadının evinde bulunduğu sırada kadının eşi tarafından bıçaklı saldırıya uğradığı iddia edildi; olayda ağır yaralanan vali yardımcısının hastaneye kaldırıldığı, saldırıyı gerçekleştiren eş ile bir kişinin gözaltına alındığı öne sürüldü.

  • Vali Yardımcısı B.K., sekreter olarak görev yaptığı belirtilen bir kadının evinde bıçaklı saldırıya uğradı.
  • Saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürülen kadının eşi ve olayla bağlantılı olduğu belirtilen bir kişi gözaltına alındı.
  • Vali Yardımcısı B.K. bıçak darbeleriyle ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Ardahan kamuoyu dün şok edici bir iddiayla çalkalandı. İddiaya göre; idari bir makamda görev yapan Vali Yardımcısı B.K., adının karıştığı "yasak aşk" skandalı sonucunda bıçaklı saldırıya uğradı.

Yerel basında yer alan iddialara göre; olay, önceki akşam saatlerinde bir devlet dairesinde sekreter olarak görev yaptığı belirtilen kadının evinde meydana geldi. İddiaya göre; Vali Yardımcısı B.K., kadının evinde bulunduğu sırada kadının eşi eve geldi. Karşılaştığı manzara üzerine sinir krizi geçirdiği öne sürülen eşin mutfaktan aldığı bıçakla B.K.'ya saldırdığı iddia edildi. Bıçak darbeleriyle ağır yaralanan vali yardımcısı yere yığıldı.

KOMŞULARI HABER VERDİ

Apartman dairesinden gelen çığlık ve kavga seslerini duyan komşuların durumu polise bildirdiği, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaralılara müdahale ederek hastaneye kaldırdığı ileri sürüldü.

Şehri karıştıran yasak aşk iddiası: Vali yardımcısı sekreterle basıldı

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olay sonrası polis ekipleri saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürülen eş ile olayla bağlantılı olduğu belirtilen bir kişiyi gözaltına aldı. Yetkililerden olayla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: Haberler.com
ABD Başkanı Donald Trump: İran ile konuşabilirim

Günlerdir esip gürleyen Trump'tan geri adım niteliğinde sözler
İsmail Kaani'nin akıbeti tartışılıyordu! İran'dan resmi açıklama geldi

İsmail Kaani'nin akıbeti tartışılıyordu! İran'dan resmi açıklama geldi
Savaşta dengeleri değiştirecek adım! Güney Kore'den Orta Doğu'ya taşıdılar

Savaşta dengeleri altüst edecek adım
İBB davasında 2. gün! İmamoğlu sanık kürsüsünden adaylığını ilan etti

İmamoğlu kürsüden adaylığını ilan etti! Hakimden bir isteği var
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıCHPsavar:

bakalım ifadesinde evde ne aradığına dair ne beyanda bulunacak.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkiye'nin en büyük altın merkezinde soygun! Milyonlarca lira kayıp

Türkiye'nin en büyük altın merkezinde soygun! Milyonlarca lira kayıp
Trump'ın resti işe yaradı! Avrupa ülkesi ikinci gemiyi de yolluyor

Trump'ın tarihi resti işe yaradı! 2. gemi de yola çıkıyor
Tarihi maçın haritasını çizdiler! Oranı duyanlar inanamıyor

Tarihte daha önce böylesi görülmedi!
Savaş sürerken Çin beklenen adımı attı

Savaş sürerken Çin beklenen adımı attı
Türkiye'nin en büyük altın merkezinde soygun! Milyonlarca lira kayıp

Türkiye'nin en büyük altın merkezinde soygun! Milyonlarca lira kayıp
İnekteki kuduz şüphesi nedeniyle mahalle karantinaya alındı

Ahırda kuduz şüphesi! Mahalle karantinaya alındı
Santiago Bernabeu Türk futboluyla yarışıyor

Türk futboluyla yarışan stadyum!