Şehrazat ne demek? "Şehrazat", Arapça kökenli bir isim olup, özellikle "Binbir Gece Masalları" adlı ünlü Orta Doğu halk hikayeleriyle bilinir hale gelmiştir. Şehrazat, bu masallarda hikayeleri anlatan ana karakterdir. Peki, Şehrazat ne demek? Şehrazat isminin anlamı yazımızda...

ŞEHRAZAT NE DEMEK?

İsmindeki "Şehr" kelimesi "şehir" anlamına gelirken, "Zad" ise "doğmak" anlamına gelir. Dolayısıyla Şehrazat, "şehirde doğmuş", "şehirli" anlamına gelen bir isimdir. Ancak isim, tarih boyunca edebi ve sanatsal anlamlarla da yüklenmiştir.

Şehrazat karakteri, Binbir Gece Masalları'nda kocası olan kralı hikayeleriyle oyalayıp hayatta kalmayı başaran zeki ve cesur bir kadındır. Hikayeye göre, kral her gece farklı bir kadınla evlenip sabah olduğunda onu öldürmektedir. Ancak Şehrazat, kralın bu kararını değiştirebilmek için ona her gece bir masal anlatır ve sabah olmadan hikayeyi yarım bırakır. Böylece kral, hikayenin devamını dinleyebilmek için onu öldürmez ve bu süreç tam bin bir gece boyunca devam eder. Sonunda kral, Şehrazat'ın zekasına hayran kalır ve onunla evlenir.

İsim olarak Şehrazat, genellikle cesaret, zeka ve zarafet gibi olumlu anlamlar taşır. İsim, sanat eserlerinde ve edebiyat dünyasında sıkça kullanılır ve Şehrazat, tarih boyunca anlatılan güçlü kadın karakterlerden biri olarak kabul edilir. Bu özellikleri nedeniyle, Şehrazat ismi günümüzde de birçok aile tarafından tercih edilen zarif ve anlamlı bir isim olarak kabul görmektedir.