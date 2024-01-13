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Şehitlerimiz hangi illerden? Pençe Kilit Operasyonu 9 şehit nereden, hangi şehirden? 13 Ocak Cumartesi

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Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle askerlerimiz arasında çatışma çıktı. Çatışmada 9 askerimiz şehit oldu. Şehitlerimiz hangi illerden? Sorusu birçok kişi tarafından araştırılmakta. Peki, Şehitlerimiz hangi illerden? Pençe Kilit Operasyonu 9 şehit nereden, hangi şehirden?

Şehitlerimiz hangi illerden? Sorusu, gündeme geldi. Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çatışma çıktı. Çatışmada 9 askerimiz şehit oldu, 4 askerimiz yaralandı. Öte yandan 15 terörist etkisiz hale getirildi. Yüreklere ateş düşüren haber sonrası Şehitlerimiz hangi illerden? Sorusu merak edildi ve araştırılmaya başlandı. Peki, Şehitlerimiz hangi illerden? Pençe Kilit Operasyonu 9 şehit nereden, hangi şehirden?

ŞEHİTLERİMİZ HANGİ İLLERDEN?

Piyade Uzman Çavuş Serkan Sayın

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerce düzenlenen saldırıda Piyade Uzman Çavuş Serkan Sayın şehit oldu. Şehidin Adıyaman'da yaşayan ailesine şehadet haberi askeri erkan tarafından verildi. Şehit Piyade Uzman Çavuş Serkan Sayın'ın bekar olduğu ve ağabeyi Murat Sayın'ın da astsubay olarak görev yaptığı öğrenildi.

Piyade Sözleşmeli Er Kemal Batur

Irak'ın kuzeyinde sürdürülen Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde, bir üs noktasına sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Kemal Batur'un acı haberi, Niğde'deki baba ocağına ulaştı. Şehidin baba evine Türk bayrakları asılırken, yakınları ve komşuları da taziye için eve akın etti. Bekar ve 4 kardeşin en büyüğü olduğu öğrenilen Şehit Batur, memleketindeki törenle son yolculuğuna uğurlanacak.

Piyade Üsteğmen Gökhan Delen

Irak'ın kuzeyinde sürdürülen Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde, bir üs noktasına sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Üsteğmen Gökhan Delen'in acı haberi, Aksaray'daki baba ocağına ulaştı. Şehit Delen'in bekar olduğu ve 2'si kız 4 kardeşi olduğu öğrenildi.

Şehit Piyade Sözleşmeli Er Müslüm Özdemir / Şehit Piyade Sözleşmeli Er Emrullah Gülmez

Şehit askerden ikisinin Kahramanmaraşlı olduğu öğrenildi. Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu İlçesi Şerefoğlu mahallesindeki baba ocağına acı haber ulaştı. Şehit Piyade Sözleşmeli Er Müslüm Özdemir'in baba ocağına acı haberi askeri yetkililer verdi.

Diğer şehit ateşi ise Göksun İlçesi Hacıkodal mahallesindeki Şehit Piyade Sözleşmeli Er Emrullah Gülmez'in baba ocağına düştü. Yine askeri yetkililerce verilen acı haberin ardından iki şehidin baba ocağı Türk bayraklarıyla donatıldı.

Piyade Uzman Çavuş Hakan Gün

Pençe-Kilit Harekatı Bölgesi'nde üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada Gaziantepli Piyade Uzman Çavuş Hakan Gün şehit oldu. Şehit Piyade Uzman Çavuş Hakan Gün'ün şehadet haberi Gaziantep'te yaşayan ailesine verildi. Şehidin baba evine ve bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı.

Emir Ceran
Emir Ceran
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