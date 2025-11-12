11 Kasım 2025'te yaşanan elim kazada şehit düşen Ümit İnce, görevini her zaman büyük bir fedakârlık ve sorumluluk bilinciyle yerine getiren örnek bir askerdi. Görev yaptığı süre boyunca üstün hizmet anlayışıyla öne çıkan İnce, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yetiştirdiği değerli personellerden biri olarak anılıyor. Şehit Ümit İnce kimdir? Kıdemli Başçavuş Ümit İnce kaç yaşında, memleketi neresi, evli mi?

ŞEHİT ÜMİT İNCE KİMDİR?

11 Kasım 2025 tarihinde, Azerbaycan'dan Türkiye'ye dönüş yapmakta olan C-130 tipi askeri kargo uçağı, Gürcistan sınırına yakın dağlık bir bölgede henüz belirlenemeyen bir nedenle kaza kırıma uğradı. Uçakta bulunan mürettebattan Kıdemli Başçavuş Ümit İnce dahil 20 askerimiz şehit oldu. Olayın ardından başlatılan teknik ve adli incelemeler sürerken, şehitlerimizin naaşları düzenlenen askeri törenle yurda getirildi.

ÜMİT İNCE'NİN ASKERİ GÖREVİ VE KARİYERİ

Türk Hava Kuvvetleri bünyesinde uzun yıllar görev yapan Ümit İnce, bulunduğu her birimde disiplini, görev bilinci ve vatan sevgisiyle tanınan bir askerdi. Üstlendiği kritik görevlerde gösterdiği başarılarla dikkat çeken İnce, çalışma azmi ve görevine olan bağlılığıyla silah arkadaşlarına örnek oldu.

Kıdemli Başçavuş Ümit İnce, mesleğini büyük bir onurla yerine getirdi. Her zaman vatan hizmetini ön planda tutan İnce, son görevinde de sorumluluk bilinciyle hareket ederek şehadet mertebesine ulaştı.