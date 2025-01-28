İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun adını açıkladığı bilirkişiyle yaptığı görüşmeyi yayınladığı gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılan Pehlivan, bugün Kayda Geçsin programı nedeniyle geldiği Halk TV'nin İstanbul'daki binasında gözaltına alındı. Pehlivan'ın Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü öğrenildi. Peki, Seda Selek neden gözaltına alındı?

SEDA SELEK NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Halk TV'de çalışan gazeteci Barış Pehlivan ve kanalın sorumlu müdürü Serhan Asker'in gözaltına alınmasının ardından, aynı soruşturma kapsamında Halk TV spikeri Seda Selek de gözaltına alındı. Pehlivan'ın, İmamoğlu ile ilgili yaptığı telefon görüşmesinin ardından başlatılan soruşturma, kanal çalışanlarına yönelik genişlemeye devam ediyor.

Gazeteci Barış Pehlivan, Halk TV Sorumlu Müdürü Serhan Asker ve Seda Selek, İBB Başkanı İmamoğlu'nun dün ismini açıkladığı bilirkişi ile ilgili açılan soruşturma nedeniyle gözaltına alındı.