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SEÇİM NE ZAMAN? 2024 seçimleri ne zaman? 2024 belediye seçimleri adayları ne zaman açıklanacak?

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Bir süredir seçim hazırlıkları devam ederken gündemde yer alan haberler nedeniyle seçim hakkında bilgisi olmayan vatandaşlar tarafından Seçim ne zaman? Sorusu araştırılıyor. Seçim hakkında birçok detay merak konusu haline geliyor ve internet üzerinde sorgulatılıyor. Peki, 2024 seçimleri ne zaman? 2024 belediye seçimleri adayları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar…

Ülke genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 191 binden fazla sandık kurulacak. Bugün yurt içinde 60 milyon 697 bin 843 seçmen oy kullanacak. Yurt içinde 4 milyon 904 bin 672 seçmen ilk kez oy verecek. Cezaevinde tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü seçmen sayısı ise 53 bin 172. Peki, Seçim ne zaman? 2024 seçimleri ne zaman? 2024 belediye seçimleri adayları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar…

SEÇİM NE ZAMAN?

Beş yılda bir düzenlenen yerel seçimler en son 31 Mart 2019 tarihinde gerçekleşti. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kurallarına göre, bir sonraki yerel seçimler 31 Mart 2024 tarihinde yapılacaktır.

2024 SEÇİMLERİ NE ZAMAN?

2024 Türkiye yerel seçimleri için geri sayım başlamış durumda. Bu seçimde belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecek. Belediye seçimleri, her 5 senede bir düzenlenir ve son olarak 2019 yılında gerçekleşmişti. Yeni yerel seçim tarihi belli oldu ve bu kapsamda, yerel seçimler 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak.

SEÇİM NE ZAMAN? 2024 seçimleri ne zaman? 2024 belediye seçimleri adayları ne zaman açıklanacak?

2024 BELEDİYE SEÇİMLERİ ADAYLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Seçimlere girme yeterliliğinde bulunan birçok parti büyükşehirlerdeki adaylarını açıklamaya başladı. Öte yandan CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı yeniden Ekrem İmamoğlu olurken, AnkaraBüyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş oldu. Kemal Kılıçdaroğlu döneminde partiden ihraç edilen Tanju Özcan ise yeniden Bolu Belediye Başkan Adayı oldu.

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Serhıldan Hülakü
Serhıldan Hülakü
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31 Mart 2024 Yerel Seçimleri Gündem Politika Haberler

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