Savcılığın yazısıyla ortaya çıktı! Tutuklanan Ersoy'la ilgili çarpıcı grup seks detayı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Habertürk TV eski Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy ile birlikte Mustafa Manaz, Ufuk Tetik ve Ebru Gülan sevk edildikleri nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

SEVK YAZISINDA ÇARPICI "GRUP SEKS" DETAYI

Savcılığın tutuklamaya yönelik sevk yazısında dikkat çeken ifadeler yer aldı. Yazıda şüphelilerin grup halinde cinsel ilişkiye girdikleri dile getirilirken şu ifadeler kullanıldı: "Şüphelilerin uyuşturucu madde kullanılmasına kendi konutlarında yer ve imkân sağladıkları, şüphelilerin eve gelen kadınlara uyuşturucu madde temin ettikleri, uyuşturucu madde kullandıktan sonra da ikiden fazla kişilerin birlikte cinsel ilişkiye girdikleri ayrıca şüphelinin çevresinde bulunan kişiler ile bu şekilde kadınları ilişkiye sokarak bu kişileri ilerleyen süreçte kendisine ve çevresine sektörel ve maddi anlamda menfaat sağladığı."

TMSF GÖREVDEN ALDI

Gözaltının ardından Mehmet Akif Ersoy, TMSF tarafından "Habertürk Genel Yayın Yönetmeni" görevinden alındı. Habertürk'ten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy gözaltına alınmıştır. Yürütülen soruşturmanın selameti açısından Mehmet Akif Ersoy görevinden uzaklaştırılmıştır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz hafta televizyon spikerleri Ela Rumeysa Cebeci, Hande Sarıoğlu ve Meltem Acet, yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınarak ifade verdi. Üç isim de Adli Tıp'ta kan ve saç örneği verdikten sonra, üzerlerine yöneltilen "uyuşturucu kullanma" suçlamasıyla ilgili işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldı. Operasyonun ikinci ayağında ise oyuncu, şarkıcı ve fenomenlerin de aralarında bulunduğu birçok kişi ifadeye çağrıldı. Çoğunun testleri temiz çıkarken, pozitif sonuç veren bazı isimler bunun reçeteli ilaçlardan kaynaklandığını savundu. Soruşturma TCK 188 ve 191 kapsamında genişleyerek sürüyor. Elde edilen dijital delillerin analizine göre, ilerleyen günlerde yeni isimlerin ifadeye çağrılması bekleniyor.