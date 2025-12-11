Haberler

Savcılığın yazısıyla ortaya çıktı! Tutuklanan Ersoy'la ilgili çarpıcı grup seks detayı

Savcılığın yazısıyla ortaya çıktı! Tutuklanan Ersoy'la ilgili çarpıcı grup seks detayı Haber Videosunu İzle
Savcılığın yazısıyla ortaya çıktı! Tutuklanan Ersoy'la ilgili çarpıcı grup seks detayı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan gazeteci Mehmet Akif Ersoy tutuklanarak cezaevine gönderilirken, savcılığın tutuklamaya yönelik sevk yazısında ortaya çıkan detay büyük ses getirdi. Yazıda şu ifadeler yer aldı; "Şüphelilerin eve gelen kadınlara uyuşturucu madde temin ettikleri, ikiden fazla kişilerin birlikte cinsel ilişkiye girdikleri ayrıca şüphelinin çevresinde bulunan kişiler ile kadınları ilişkiye sokarak kendisine sektörel ve maddi anlamda menfaat sağladığı belirlendi."

  • İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması kapsamında Mehmet Akif Ersoy, Mustafa Manaz, Ufuk Tetik ve Ebru Gülan tutuklandı.
  • Savcılığın sevk yazısında şüphelilerin uyuşturucu madde kullanımına yer sağladıkları, kadınlara uyuşturucu temin ettikleri ve grup halinde cinsel ilişkiye girdikleri belirtildi.
  • Mehmet Akif Ersoy, TMSF tarafından Habertürk Genel Yayın Yönetmeni görevinden alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Habertürk TV eski Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy ile birlikte Mustafa Manaz, Ufuk Tetik ve Ebru Gülan sevk edildikleri nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

SEVK YAZISINDA ÇARPICI "GRUP SEKS" DETAYI

Savcılığın tutuklamaya yönelik sevk yazısında dikkat çeken ifadeler yer aldı. Yazıda şüphelilerin grup halinde cinsel ilişkiye girdikleri dile getirilirken şu ifadeler kullanıldı: "Şüphelilerin uyuşturucu madde kullanılmasına kendi konutlarında yer ve imkân sağladıkları, şüphelilerin eve gelen kadınlara uyuşturucu madde temin ettikleri, uyuşturucu madde kullandıktan sonra da ikiden fazla kişilerin birlikte cinsel ilişkiye girdikleri ayrıca şüphelinin çevresinde bulunan kişiler ile bu şekilde kadınları ilişkiye sokarak bu kişileri ilerleyen süreçte kendisine ve çevresine sektörel ve maddi anlamda menfaat sağladığı."

TMSF GÖREVDEN ALDI

Gözaltının ardından Mehmet Akif Ersoy, TMSF tarafından "Habertürk Genel Yayın Yönetmeni" görevinden alındı. Habertürk'ten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy gözaltına alınmıştır. Yürütülen soruşturmanın selameti açısından Mehmet Akif Ersoy görevinden uzaklaştırılmıştır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz hafta televizyon spikerleri Ela Rumeysa Cebeci, Hande Sarıoğlu ve Meltem Acet, yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınarak ifade verdi. Üç isim de Adli Tıp'ta kan ve saç örneği verdikten sonra, üzerlerine yöneltilen "uyuşturucu kullanma" suçlamasıyla ilgili işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldı. Operasyonun ikinci ayağında ise oyuncu, şarkıcı ve fenomenlerin de aralarında bulunduğu birçok kişi ifadeye çağrıldı. Çoğunun testleri temiz çıkarken, pozitif sonuç veren bazı isimler bunun reçeteli ilaçlardan kaynaklandığını savundu. Soruşturma TCK 188 ve 191 kapsamında genişleyerek sürüyor. Elde edilen dijital delillerin analizine göre, ilerleyen günlerde yeni isimlerin ifadeye çağrılması bekleniyor.

Kaynak: Haberler.com / Yaşam
Haberler.com
500

Yorumlar (11)

Haber Yorumlarıselo piro:

Futbolcusundan hakemi ne , ünlüsünden , fenomeni ne, hacısından hocasına, siyasetci sinden , haberci sine , sanayi cisinden lokanta cısına doğru insan olmaz mı bu ülkede ya..

Yorum Beğen150
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHayırlı Günler:

Ankara durustlerle dolu, onlar pudra sekeri ceker, ayran icer

yanıt32
yanıt13
Haber YorumlarıUgur Ayhan:

vay amk buda böyleyse biz kime güveneceğiz.

Yorum Beğen60
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarımardinli yiğit:

alayı namussuz bu ülkedekilerin..

Yorum Beğen52
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKardan Adam:

REZANLA OLAN BAGLANTIYA DIKKAT HANGI CÖKME İŞLEMINDEN SONRA VS VS VS.BU ADAMIN ZAMPARA OLDUGUNU HERKES BILIYOR ZATEN.ÖZEL HAYATI SAVCIYI RAHATSIZ ETMİŞ GALIBA :)

Yorum Beğen18
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Tüm 11 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Huriye Helvacı ve oğlunun ölüm nedeni otopsi raporunda

Anne ile oğlunun ölümünü aydınlatacak rapor geldi
Mehmet Akif Ersoy'un uyuşturucuyla ilgili sözleri yeniden gündem oldu

Uyuşturucuyla ilgili sözleri yeniden gündem oldu
Sinem Ünsal, GQ Men of The Year 2025'te 'Yılın Kadını' seçildi

5 saatte hazırlandı: Uzak Şehir'in yıldızı "Yılın Kadını" seçildi
Dev maçta Pep Guardiola'nın City'si Alonso'nun Madrid'ini mat etti

Real Madrid-Manchester City maçında şölen! Geriden gelip kazandılar
Mehmet Akif Ersoy ve diğer şüpheliler adliyede! Gazeteciye böyle saldırdı

Mehmet Akif Ersoy'un önündekinin yaptığına bakın
Fenerbahçe'de ayrılık gelişmesi

Bavulunu topladı, yıldız isim Fenerbahçe'den ayrılıyor
Huriye Helvacı ve oğlunun ölüm nedeni otopsi raporunda

Anne ile oğlunun ölümünü aydınlatacak rapor geldi
Mehmet Akif Ersoy'un uyuşturucuyla ilgili sözleri yeniden gündem oldu

Uyuşturucuyla ilgili sözleri yeniden gündem oldu
Sinem Ünsal, GQ Men of The Year 2025'te 'Yılın Kadını' seçildi

5 saatte hazırlandı: Uzak Şehir'in yıldızı "Yılın Kadını" seçildi
Tedesco, Sadettin Saran görüşmesinden 5 ayrılık kararı çıktı

Kritik görüşmeden tam 5 yıldızla ayrılık kararı! İşte o isimler
İsrail ordusu, fırtına nedeniyle askerlere sokağa çıkma yasağı ve kısıtlamalar getirdi

Gazze'yi yerle bir ettiler ama şimdi sokağa çıkmaları bile yasak
Güllü'nün kızını gözaltına aldıran detay! Başsavcıdan açıklama var

Güllü'nün kızını gözaltına aldıran detay! Başsavcıdan açıklama var
Büyük talihsizlik! Dev maçta Şampiyonlar Ligi marşı yerine bakın ne çalındı

Büyük talihsizlik! Dev maçta Şampiyonlar Ligi marşı yerine bakın ne çalındı
80 yıl sonra bir ilk! Ülkenin vekilleri genelevleri yeniden açmak için soluğu Meclis'te aldı

Ülkenin vekilleri genelevleri yeniden açmak için soluğu Meclis'te aldı
Amsterdam'daki dev arşiv: 5 bin 300 beyin yapay zeka ile haritalanacak

Ne para ne de sperm! Bu banka bambaşka bir şey depoluyor
title