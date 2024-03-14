Savcı Şaka kimdir? AK Parti Erzurum- Karayazı Belediye Başkan adayı Savcı Şaka kaç yaşında, nereli?
Savcı Şaka kimdir? AK Parti Erzurum- Karayazı Belediye Başkan adayı Savcı Şaka kaç yaşında, nereli? Savcı Şaka, AK Parti'nin Erzurum-Karayazı Belediye Başkan adayıdır. Karayazı Belediye Başkan adayı Savcı Şaka hakkında merak edilenler araştırılıyor.
Ak Parti 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Erzurum- Karayazı Belediye Başkan adayı Savcı Şaka oldu. Peki, Savcı Şaka kimdir? AK Parti Erzurum- Karayazı Belediye Başkan adayı Savcı Şaka kaç yaşında, nereli?
SAVCI ŞAKA KİMDİR?
AK Parti'nin 31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinde Erzurum- Karayazı Belediye Başkanı adayı olarak gösterilmiştir.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.
31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?
2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.