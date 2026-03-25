Savaşta 26. gün! ABD 3 bin askeri Orta Doğu'ya gönderme kararı aldı, İran'dan yanıt gecikmedi
ABD-İsrail ve İran arasındaki savaşta 26. güne girildi. Pentagon'un 82. Hava İndirme Tümeni'nden yaklaşık 3 bin askeri savaşa destek amacıyla Orta Doğu'ya göndermeye hazırlandığı iddiası kamuoyunda geniş yankı uyandırırken bu hamleye İran'dan yanıt gecikmedi. İran Dini Lideri Hamaney'in temsilcisi Ali Ekber Ahmediyan "Yıllardır ABD'lilerin belirlenen noktalara gelmesini bekliyorduk. Daha da yaklaşın" dedi.
