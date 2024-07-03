Şark Bülbülü filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Şark Bülbülü filmi ne zaman, nerede çekildi?

İzleyenleri ekrana bağlayan Şark Bülbülü filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Şark Bülbülü filmini izleyecek olanların merak ettiği Şark Bülbülü konusu nedir, Şark Bülbülü oyuncuları kimler ve Şark Bülbülü özeti gibi konuları inceliyoruz.

ŞARK BÜLBÜLÜ FİLMİ KONUSU NEDİR?

Şark Bülbülü, sevdiği kadınla evlenebilmek için gereken başlık parasını toplamak için İstanbul a gelen Şaban ın hikayesini konu ediyor. Şaban, beşik kertmesi olan Hatice ile evlenecekleri günün hayalini kuran genç bir adamdır. Ancak önünde büyük bir engel vardır. Yoksul bir adam olan Şaban ın, evlenmeleri için gereken başlık parasının bulması gerekmektedir. Bu sırada Zülfo Ağa, Hatice ye göz koymuştur ve zenginliği ile Hatice nin babasının aklını çeler. Şaban ı da köyden kovan Zülfo Ağa nın önünde artık bir engel kalmamıştır. Köyden kovulunca çareyi İstanbul a gitmekte bulan Şaban, gereken parayı biriktirmek için türlü işlerde çalışır. İstanbul da yaşadığı tesadüfler sonucu kendisini sahnelerde bulan Şaban ı artık herkes Şaban Ballıses olarak tanımaktadır. Artık zengin bir adam olan Şaban, geçmişin intikamını almak için koyulduğu köye gitmeye karar verir.

ŞARK BÜLBÜLÜ FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU