Şark Bülbülü filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Şark Bülbülü filmi ne zaman, nerede çekildi?
Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Şark Bülbülü filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Şark Bülbülü konusu, özeti ve Şark Bülbülü oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Şark Bülbülü filminin detayları…
İzleyenleri ekrana bağlayan Şark Bülbülü filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Şark Bülbülü filmini izleyecek olanların merak ettiği Şark Bülbülü konusu nedir, Şark Bülbülü oyuncuları kimler ve Şark Bülbülü özeti gibi konuları inceliyoruz.
ŞARK BÜLBÜLÜ FİLMİ KONUSU NEDİR?
Şark Bülbülü, sevdiği kadınla evlenebilmek için gereken başlık parasını toplamak için İstanbul a gelen Şaban ın hikayesini konu ediyor. Şaban, beşik kertmesi olan Hatice ile evlenecekleri günün hayalini kuran genç bir adamdır. Ancak önünde büyük bir engel vardır. Yoksul bir adam olan Şaban ın, evlenmeleri için gereken başlık parasının bulması gerekmektedir. Bu sırada Zülfo Ağa, Hatice ye göz koymuştur ve zenginliği ile Hatice nin babasının aklını çeler. Şaban ı da köyden kovan Zülfo Ağa nın önünde artık bir engel kalmamıştır. Köyden kovulunca çareyi İstanbul a gitmekte bulan Şaban, gereken parayı biriktirmek için türlü işlerde çalışır. İstanbul da yaşadığı tesadüfler sonucu kendisini sahnelerde bulan Şaban ı artık herkes Şaban Ballıses olarak tanımaktadır. Artık zengin bir adam olan Şaban, geçmişin intikamını almak için koyulduğu köye gitmeye karar verir.
ŞARK BÜLBÜLÜ FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU
Oyuncular
Kemal Sunal - Şaban Ballıses
Ayşen Cansev - Hatice (ses. Jeyan Mahfi Tözüm)
Osman Alyanak - Haydar (ses. Timuçin Caymaz)
İhsan Yüce - Muhtar
Sırrı Elitaş - Zülfo Ağa (ses. Sadettin Erbil)
Abdi Algül - Zülfo Ağa'nın Adamı
Niyazi Gökdere - Zülfo Ağa'nın Adamı
Bahri Ateş - Şıh Hazretleri (ses. Ersan Uysal)
Dinçer Çekmez - Fethi
Ayşen Gruda - Fethi'nin Kız Kardeşi (ses. Nevra Serezli)
Levent Öktem - Gazino Müdürü (ses. Abdurrahman Palay)
Giray Alpan - Şef Garson (ses. O. Nuri Ergün)
Ahmet Turgutlu - Bulaşıkçı Memo
Yadigar Ejder - Mazlum
Murat Tok - İmam
Ali Demirel - Uşak
Mehmet Yağmur - Fethi'nin Adamı
Yılmaz Kurt - Bomba Koyan Fethi'nin Adamı
Yavuz Karakaş - Arap Cemal (ses. Ünal Gürel)
Çetin Başaran - Arap Cemal'in Adamı
Dündar Aydınlı - Mafya
Yaşar Şener - Köyü Satan Halil Ağa (ses. Erdoğan Esenboğa)
Ahmet Açan - Noter
Cevdet Balıkçı - Otel Bekçisi
İhsan Bayraktar - Otel Şoförü
Yüksel Sezgin
Ayfer İdin
İhsan Özenç - Film Şirketi Yetkilisi
Ali Karagöz
Muzaffer Civan - Seyyar Köfteci (ses. Sait Ergenç)
Zeki Sezer - Plaj Doktoru
Selim Naşit - Bul Karayı Al Parayı Oyununun Kurbanı (ses. Devrim Parscan)
Ömer Ekmekçi - Şaban'ın Parasını Çalan Adam
Sezai Kaya - Gazino Müşterisi