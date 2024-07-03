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Şark Bülbülü filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Şark Bülbülü filmi ne zaman, nerede çekildi?

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Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Şark Bülbülü filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Şark Bülbülü konusu, özeti ve Şark Bülbülü oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Şark Bülbülü filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Şark Bülbülü filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Şark Bülbülü filmini izleyecek olanların merak ettiği Şark Bülbülü konusu nedir, Şark Bülbülü oyuncuları kimler ve Şark Bülbülü özeti gibi konuları inceliyoruz.

ŞARK BÜLBÜLÜ FİLMİ KONUSU NEDİR?

Şark Bülbülü, sevdiği kadınla evlenebilmek için gereken başlık parasını toplamak için İstanbul a gelen Şaban ın hikayesini konu ediyor. Şaban, beşik kertmesi olan Hatice ile evlenecekleri günün hayalini kuran genç bir adamdır. Ancak önünde büyük bir engel vardır. Yoksul bir adam olan Şaban ın, evlenmeleri için gereken başlık parasının bulması gerekmektedir. Bu sırada Zülfo Ağa, Hatice ye göz koymuştur ve zenginliği ile Hatice nin babasının aklını çeler. Şaban ı da köyden kovan Zülfo Ağa nın önünde artık bir engel kalmamıştır. Köyden kovulunca çareyi İstanbul a gitmekte bulan Şaban, gereken parayı biriktirmek için türlü işlerde çalışır. İstanbul da yaşadığı tesadüfler sonucu kendisini sahnelerde bulan Şaban ı artık herkes Şaban Ballıses olarak tanımaktadır. Artık zengin bir adam olan Şaban, geçmişin intikamını almak için koyulduğu köye gitmeye karar verir.

ŞARK BÜLBÜLÜ FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Oyuncular

Kemal Sunal - Şaban Ballıses

Ayşen Cansev - Hatice (ses. Jeyan Mahfi Tözüm)

Osman Alyanak - Haydar (ses. Timuçin Caymaz)

İhsan Yüce - Muhtar

Sırrı Elitaş - Zülfo Ağa (ses. Sadettin Erbil)

Abdi Algül - Zülfo Ağa'nın Adamı

Niyazi Gökdere - Zülfo Ağa'nın Adamı

Bahri Ateş - Şıh Hazretleri (ses. Ersan Uysal)

Dinçer Çekmez - Fethi

Ayşen Gruda - Fethi'nin Kız Kardeşi (ses. Nevra Serezli)

Levent Öktem - Gazino Müdürü (ses. Abdurrahman Palay)

Giray Alpan - Şef Garson (ses. O. Nuri Ergün)

Ahmet Turgutlu - Bulaşıkçı Memo

Yadigar Ejder - Mazlum

Murat Tok - İmam

Ali Demirel - Uşak

Mehmet Yağmur - Fethi'nin Adamı

Yılmaz Kurt - Bomba Koyan Fethi'nin Adamı

Yavuz Karakaş - Arap Cemal (ses. Ünal Gürel)

Çetin Başaran - Arap Cemal'in Adamı

Dündar Aydınlı - Mafya

Yaşar Şener - Köyü Satan Halil Ağa (ses. Erdoğan Esenboğa)

Ahmet Açan - Noter

Cevdet Balıkçı - Otel Bekçisi

İhsan Bayraktar - Otel Şoförü

Yüksel Sezgin

Ayfer İdin

İhsan Özenç - Film Şirketi Yetkilisi

Ali Karagöz

Muzaffer Civan - Seyyar Köfteci (ses. Sait Ergenç)

Zeki Sezer - Plaj Doktoru

Selim Naşit - Bul Karayı Al Parayı Oyununun Kurbanı (ses. Devrim Parscan)

Ömer Ekmekçi - Şaban'ın Parasını Çalan Adam

Sezai Kaya - Gazino Müşterisi

Osman Demir
Osman Demir
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