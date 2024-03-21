Sarıyer yerel seçim anket sonuçları 2024! Sarıyer'de AK Parti mi, CHP mi önde?

Türkiye'nin gündeminde yerel seçimler var. 31 Mart günü gerçekleştirilecek olan seçimlere hızla yaklaşılırken, siyasi arenada da hararet oldukça yüksek. Heyecanla seçim sonuçları beklenirken anket şirketleri bu süreçte çalışmalarına hız kattı. ORC anket şirketinin son paylaştığı veriler ise şaşırtan cinsten. Sarıyer yerel seçim anket sonuçları! Sarıyer'i AK Parti mi, CHP'mi kazanacak? Halk ne dedi? İşte ayrıntılar...

SARIYER SEÇİMLERDE KİMİ SEÇECEK?

Sarıyer'de 1200 kişi ile yapılan çalışmada ise ise AK Parti adayı Hüseyin Coşkun yüzde 31,5 ile ilk sırada yer alırken; CHP'li Oktay Aksu'nun oy oranı yüzde 26,2 oldu.Ankete göre CHP'den aday gösterilmeyen ve bağımsız aday olan Şükrü Genç'in oy oranı dikkat çekiyor. Anket sonucuna göre, Genç'in aldığı oy yüzde 19,6 olarak ölçüldü. Bu sonuçlara göre CHP'nin yönetiminde ilçe belediyesi AK Parti yönetimine geçiyor.