Şans Topu sonuçları açıklandı! 6 Ağustos 2025 Çarşamba Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır?

6 Ağustos Çarşamba günü gerçekleştirilen Şans Topu çekilişine dair sonuçlar açıklandı mı? Katılımcılar canlı takip sayfasını ararken, güncellenen kurallarla birlikte ikramiye miktarının ne kadar olduğu ve devredip devretmediği de gündemdeki yerini koruyor. Yenilenen oyun sistemi ile birlikte kazandıran formüller ve olası büyük ödülün sahibini bulup bulmadığı araştırılıyor.

ŞANS TOPU OYUNU NEDİR?

• • Şans Topu, Milli Piyango İdaresi tarafından 18.06.2001 tarihinde halkın katılımına sunulan bir şans oyunudur.

• • (5+1) sistemine dayalı bu oyun, iki ayrı sayı kümesinden belirli sayılar seçilerek oynanır.

OYUNUN KURALLARI VE NUMARA SEÇİMİ

• • Birinci sayı kümesi 1'den 34'e kadar olan numaraları, ikinci küme ise 1'den 14'e kadar olan numaraları içerir.

• • Oyuncular, ilk kümeden 5 (beş) ve ikinci kümeden 1 (bir) sayı seçerek kuponlarını doldururlar.

ÇEKİLİŞ VE SONUÇLAR

• • Tüm çekilişler noter eşliğinde gerçekleştirilir ve mpi.gov.tr adresinden canlı olarak yayınlanır.

• • Çekilişin tamamlanmasının ardından haftalık Şans Topu sonuçları, Milli Piyango'nun resmi web sitesinde duyurulur.

• • 5+1 kombinasyonunu doğru bilen katılımcılar, büyük ikramiyeyi kazanırlar.

DİĞER KAZANMA SEÇENEKLERİ

• • Bunun dışında, 5 bilenler, 4+1 bilenler, 4, 3+1, 3, 2+1 ve 1+1 bilenler de çeşitli oranlarda ikramiye kazanma hakkı elde ederler.

• • (1+1), (2+1), (3), (3+1) ve (4) bilen katılımcılar ikramiyelerini loto bayilerinden teslim alabilirken; (4+1) ve (5) bilenler hem loto bayilerinden hem de Milli Piyango şubelerinden ödemelerini alabilir.

• • 5+1 bilen büyük talihliler ise yalnızca Milli Piyango Genel Müdürlüğü aracılığıyla ikramiyelerini tahsil edebilirler. Kazanılan tüm ödüller 1 yıl içinde alınmalıdır.

6 AĞUSTOS 2025 ŞANS TOPU SONUÇLARI

6 Ağustos 2025 Çarşamba günü yapılan Şans Topu çekilişinin sonuçları: