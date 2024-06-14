Sandık Kokusu Bora Bozbeyli kimdir? Sandık Kokusu Bora Bozbeyli gerçek hayatta kimdir?

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SANDIK KOKUSU BORA BOZBEYLİ KİMDİR?

Bora Bozbeyli, "Sandık Kokusu" filminde önemli bir rol üstlenen karakterlerden biridir. Hikayesi ve filmdeki rolü, izleyicilerin ilgisini çeken ve filmi sürükleyici kılan unsurlar arasındadır. Bora, filmin ana temasına önemli katkılar sağlayan ve izleyicilere derin duygular yaşatan bir karakterdir. Bora Bozbeyli karakterini hangi ünlü oyuncunun canlandıracağı yeni sezonda belli olacaktır.