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Sandık Kokusu 40. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sandık Kokusu 40. bölüm fragman izleme linki var mı?

Sandık Kokusu 40. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sandık Kokusu 40. bölüm fragman izleme linki var mı?
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Show TV'nin sevilen dizisi Sandık Kokusu bugün günü 39. bölümüyle ekranlara geldi. Diziyi izlemek isteyenler, son bölümü araştırıyor. Sandık Kokusu 40. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sandık Kokusu 40. bölüm fragman izleme linki var mı?

Sandık Kokusu geçtiğimiz sezon 27 Aralık Çarşamba 20.00'de Show TV'de başladı. Kadrosunda; Özge Özpirinçci, Demet Akbağ, Metin Akdülger ve Necip Memili gibi usta isimleri buluşturan diziden yayınlanan yeni tanıtım dikkat çekerken dört başrol oyuncunun yer aldığı afiş de büyük beğeni topladı. Sandık Kokusu 40. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sandık Kokusu 40. bölüm fragman izleme linki var mı?

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sandık Kokusu'nun Çarşamba akşamı ekrana gelecek yeni bölümünden merak dolu ikinci tanıtım yayınlandı. Yayınlanan tanıtımda Karsu, Bora'nın gitme haberini alarak büyük bir üzüntüyle Irmak'a durumu anlatıyor. Filiz, Feryal'den kurtulmak için Gülnaz'ı çağırarak eğlenceli anlar yaşanmasına sebep oluyor. Hakan ve Ayça arasındaki tatlı çekişme dikkat çekerken Hasan, Feryal'in başına gelenler yüzünden Filiz'den hesap soruyor. Tanıtıma damgasını vuran anlardan biri, Bora ve Karsu'nun sarılıp Karsu'nun "Gitme" demesi oluyor. Yeni bölümde ise Bora'nın gidip gitmeyeceği merak uyandırıyor.

SANDIK KOKUSU KONUSU NE?

Sandık Kokusu, bir ailenin Adana'da başlayıp İstanbul'a uzanan hayata yeniden başlama ve umut dolu hikayesini etkileyici bir atmosferle izleyiciye aktaracak.

Show TV'nin yapımcılığını O3 Medya'nın üstlendiği, senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün kaleme aldığı, kreatif danışmanlığını Zeynep Günay'ın yaptığı, yönetmen koltuğunda ise Nezaket Coşkun'un oturduğu yeni dizisi "Sandık Kokusu"ndan ilk tanıtım izleyici ile buluştu. Kadrosunda; Özge Özpirinçci, Demet Akbağ, Metin Akdülger ve Necip Memili gibi usta isimleri buluşturan diziden yayınlanan ilk tanıtım merak ve beklentiyi de arttırdı.

Çekimlerine Adana'da başlanan ve İstanbul'da devam eden 'Sandık Kokusu', paylaşılan etkileyici tanıtım ile sosyal medyada da heyecan yarattı. Ekran için gün sayan dizi; üç çocuk annesi Karsu'nun yaşadığı büyük bir travma sonrası Adana'dan İstanbul'a gelişi ve hayata yeniden tutunma hikayesini etkileyici bir anlatımla ekrana taşıyacak. 'Sandık Kokusu' güçlü bir kadının ayakta kalma mücadelesini, aile olabilmenin, geçmişten gelen yüklere rağmen özgürleşebilmenin zorlu yolculuğunu derinlikli karakterleriyle izleyici ile buluşturacak. Anne ve kızlarının hikayelerinin anlatılacağı dizide; kah gülecek kah ağlayacak ama her zaman kendinizden bir şeyler bulacaksınız.

SANDIK KOKUSU 40. BÖLÜM FRAGMAN İZLEME LİNKİ VAR MI?

Sandık Kokusu 40. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman takip sayfası için tıklayınız .

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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