SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETİ 2024 | 31 Mart Yerel Seçimler sandık görevlisi ücretleri ne kadar? Başvurular başladı mı, şartları nedir?

31 Mart Yerel Seçimler sandık görevlisi ücretleri ne kadar olduğu gündeme geliyor. Sandık görevlisi başvurular başladı mı, şartları nedir merak ediliyor. Siyasi partilerin sandık temsilcilerinin yanı sıra YSK tarafından belirlenen memurlar sandık güvenliği için görev başında olacak. Sandık görevlisi ücreti 2024! 31 Mart Yerel Seçimler sandık görevlisi ücretleri ne kadar? Başvurular başladı mı, şartları nedir? Detaylar haberimizdedir…

YEREL SEÇİMLER SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETLERİ NE KADAR?

31 Mart 2024 yerel seçimlerine aylar kala siyasi partilerin belediye başkan adayları belirlenmeye ve seçim çalışmaları hız kazanmaya başladı. Yüksek Seçim Kurulu, seçimde görev alacak sandık kurulu başkanı, memur üyeler ve bina sorumlularının alacakları ücretleri açıkladı.

SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETLERİ 2024

Milyonlarca seçmenin oy kullanacağı 31 Mayıs Pazar günü görev alacak kişilere verilecek ücret belli oldu.