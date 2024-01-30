SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETİ 2024 | 31 Mart Yerel Seçimler sandık görevlisi ücretleri ne kadar? Başvurular başladı mı, şartları nedir?
31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde görevde bulunacak olan sandık kurulu başkan, memur üye ve bina sorumlusu ücretleri ne kadar olduğu gündeme geliyor. Sandık görevlisi ücreti 2024 ve sandık görevlisi başvuru şartları nedir merak ediliyor. Peki, 31 Mart Yerel Seçimler sandık görevlisi ücretleri ne kadar? Sandık görevlisi başvuruları başladı mı, şartları nedir?
31 Mart Yerel Seçimler sandık görevlisi ücretleri ne kadar olduğu gündeme geliyor. Sandık görevlisi başvurular başladı mı, şartları nedir merak ediliyor. Siyasi partilerin sandık temsilcilerinin yanı sıra YSK tarafından belirlenen memurlar sandık güvenliği için görev başında olacak. Sandık görevlisi ücreti 2024! 31 Mart Yerel Seçimler sandık görevlisi ücretleri ne kadar? Başvurular başladı mı, şartları nedir? Detaylar haberimizdedir…
YEREL SEÇİMLER SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETLERİ NE KADAR?
31 Mart 2024 yerel seçimlerine aylar kala siyasi partilerin belediye başkan adayları belirlenmeye ve seçim çalışmaları hız kazanmaya başladı. Yüksek Seçim Kurulu, seçimde görev alacak sandık kurulu başkanı, memur üyeler ve bina sorumlularının alacakları ücretleri açıkladı.
SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETLERİ 2024
Milyonlarca seçmenin oy kullanacağı 31 Mayıs Pazar günü görev alacak kişilere verilecek ücret belli oldu.
- Sandık kurulu başkanı: 2947 TL
- Memur üye: 2088 TL
- Bina sorumlusu: 2936 TL olarak belirlendi.