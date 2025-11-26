Haberler

Trafik boks ringine döndü! Tekmeler, yumruklar havada uçuştu

Trafik boks ringine döndü! Tekmeler, yumruklar havada uçuştu
İstanbul Sancaktepe'de trafikte bir motosikletli ile cip sürücüsü arasında çıkan yol verme tartışması kavgaya dönüştü. Trafikte ters yöne giren cip sürücüsü ve yanındaki kişiler, tartıştıkları motosikletliyi tekme ve yumruklarla darbetti.

İstanbul'da trafikte motosikletli ile cip sürücüsü arasında çıkan yol verme tartışmasını kavgaya dönüşürken; o anlar kameralarca kaydedildi.

İstanbul'da trafik boks ringine döndü. Sancaktepe ilçesi Eyüp Sultan Mahallesi'nde iddiaya göre sıkışan trafik nedeniyle ters yöne giren cip sürücüsü ile motosikletli arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

TEKMELER YUMRUKLAR HAVADA UÇUŞTU

Çıkan kavgada cip sürücüsü ve yanındaki kişiler tekme ve yumruklarla motosikletliyi darbetti. Kavga yoldan geçen kişilerin araya girmesiyle son buldu. Motosikletlinin darbedildiği anlar başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serhat Yılmaz - Yaşam
Beyaz Saray yakınlarında ulusal muhafız askerlerine silahlı saldırı

Beyaz Saray yakınlarında silahlı saldırı! Yaralı askerler var
Yorumlar (3)

Haber YorumlarıTrakyalı Ezelden:

Ömür Boyu ehliyetten men edin

Haber YorumlarıSadi:

Ağır cezalar gelmeli nedir bu ya herkes gangaster olmuş

Haber YorumlarıGürol Gavgali:

Motorcular cokta masum değiller bazen sabirlari zorluyolar

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
