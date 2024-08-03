Samsung VPN ekleme ve DNS değiştirme nasıl yapılır? (ÇÖZÜMÜ) Samsung telefonlarda VPN nasıl ayarlanır, DNS nasıl değiştirilir?

Samsung telefonunuzda DNS değiştirmek ve VPN eklemek için bir dizi adımı takip etmeniz gerekmektedir. Peki, Samsung Samsung VPN ekleme ve DNS değiştirme nasıl yapılır? İşte Samsung VPN ekleme ve Samsung DNS değiştirme yolları haberimizde...

SAMSUNG DNS DEĞİŞTİRME

Ayarlar menüsünü açın.

Bağlantılar seçeneğine dokunun.

Wi-Fi seçeneğine dokunun.

Bağlı olduğunuz Wi-Fi ağının adına uzun basın ve Ağı Yönet veya Ağ Ayarlarını Değiştir seçeneğine dokunun.

Gelişmiş Ayarlar seçeneğini işaretleyin.

IP ayarları bölümünde, DHCP yerine Statik seçeneğini seçin.

Açılan alanlarda, mevcut IP adresi, ağ geçidi ve ağ maskesi bilgilerini değiştirmeden bırakın. Sadece DNS 1 ve DNS 2 alanlarına yeni DNS adreslerini girin.

Kaydet veya Tamam seçeneğine dokunarak değişiklikleri kaydedin.

Bu adımları takip ederek Samsung cihazınızda VPN ekleyebilir ve DNS adreslerini değiştirebilirsiniz.

SAMSUNG VPN EKLEME

Ayarlar menüsünü açın.

Bağlantılar seçeneğine dokunun.

VPN seçeneğine dokunun.

Sağ üst köşede bulunan + (Ekle) simgesine dokunun.

VPN bilgilerini girin:

Ad: VPN bağlantısı için bir ad girin.

Tip: Kullanmak istediğiniz VPN protokolünü seçin (Örneğin: PPTP, L2TP/IPSec, vs.).

Sunucu adresi: VPN sunucusunun adresini girin.

Gerekirse kullanıcı adı ve şifre bilgilerini de ekleyin.

Bilgileri girdikten sonra Kaydet seçeneğine dokunun.

VPN bağlantısını başlatmak için, oluşturduğunuz VPN'in adına dokunun ve gerekli bilgileri girerek bağlanın.