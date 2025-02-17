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Samar Dadgar kimdir? Özcan Deniz'in eşi Samar Dadgar kimdir?

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Ünlü oyuncu ve şarkıcı Özcan Deniz'in ailesiyle yaşadığı sorunlar sürerken, Deniz'in eşi Samar Dadgar, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Dadgar, Özcan Deniz'in sağlık sorunları yaşadığını söyleyerek eşinin ailesini tehdit etti. Peki ,Samar Dadgar kimdir?Özcan Deniz'in eşi Samar Dadgar kimdir?

Özcan Deniz'in eşi Samar Dadgar'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım dikkat çekti. Özcan Deniz'in sağlık sorunları yaşadığını belirten Dadgar, Deniz'in sağlık durumu hakkında sevenlerini endişelendirdi. Samar Dadgar kimdir?Özcan Deniz'in eşi Samar Dadgar kimdir?

ÖZCAN DENİZ'İN EŞİ SAMAR DADGAR KİMDİR?

Samar Dadgar 1994 yılında İran'da dünyaya geldi. Eğitim hayatına İran'da başlayan Samar Dadgar, İran'dan ayrıldıktan sonra eğitimine Avrupa'da devam etmiştir.

1.5 yıldır birlikte olan İranlı modacı Samar Dadgar geçtiğimiz günlerde sürpriz bir nikah ile evlendi. Sessiz sedasız nikah masasına oturan Samar Dagar ve Özcan Deniz, sosyal medya hesaplarından nikaha ilişkin kareler paylaştı. Samar Dadgar House Of Galus markasının kurucusu ve sahibidir.

Samar Dadgar kimdir? Özcan Deniz'in eşi Samar Dadgar kimdir?
Osman DEMİR
Osman DEMİR
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