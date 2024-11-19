Salim Taşçı kimdir, öldü mü? Salim Taşçı kaç yaşında öldü, neden vefat etti?

Salim Taşçı kimdir, kaç yaşında öldü ve nereli olduğu merak ediliyor. Gazeteci Salim Taşçı'nın hastalığı neydi ve neden vefat ettiği birçok kişi tarafından araştırılıyor. Salim Taşçı kimdir, öldü mü? Salim Taşçı kaç yaşında öldü, neden vefat etti? Detaylar haberimizdedir…

SALİM TAŞÇI VEFAT ETTİ Mİ?

Gazeteci, yazar, şair ve emlakçı kimliğiyle tanınan Salim Taşcı, 79 yaşında hayata veda etti. Türkiye genelinde yüz binlerce ağaç diktirerek hatıra ormanları oluşturmasıyla bilinen Taşcı, evli ve iki çocuk babasıydı. Cenaze töreni yarın Karşıyaka Mezarlık Camii'nde öğle namazının ardından gerçekleştirilecek ve defnedileceği yer Karşıyaka Mezarlığı olacak.

SALİM TAŞÇI KİMDİR?

1945 yılında Yozgat'ın Sorgun ilçesinde dünyaya gelen Salim Taşcı, yazarlık kariyerinde "Salim Halid Bozoklu" imzasını da kullandı. Ortaöğrenimini Sorgun'da başlayıp Ankara'da tamamlayan Taşcı, öğrencilik yıllarında gazetecilikle tanıştı. 1981 yılında Sancak gazetesinin sahibi olana kadar Milliyet, Tercüman ve Adalet gazetelerinde çalıştı. Aynı zamanda Yozgat ve Sorgun Postası gazetelerinde haftalık köşe yazıları kaleme aldı.

Sporcu kimliğiyle de öne çıkan Taşcı, Ankara Spor Kulübü'nde futbol oynadı ve boks yaptı. Sinema dünyasına da adım atan Taşcı, "Hakan Kral" mahlasıyla yazdığı dokuz hikâye ve senaryonun beyaz perdeye uyarlanmasını sağladı. "Allı Gelin", "Eşkiya'nın Oğlu", "Şehirde Kan Vardı", "Vukuat Yok" ve "Perişan Gız" gibi hikâyeleri de filme alındı.

Emlak sektöründe önemli bir isim olan Taşcı, Türkiye'deki ilk banka satışını gerçekleştirerek adından söz ettirdi ve bu başarıyı "Bankayı Portakal Gibi Sattım" kitabında anlattı.

Türkiye'nin farklı bölgelerinde yüz binlerce ağaç dikerek hatıra ormanları oluşturma projeleriyle çevreye katkı sağladı. Şiir kitabından elde ettiği geliri depremzedelere bağışlayarak sosyal sorumluluk bilinciyle de takdir topladı.