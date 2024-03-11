Salih Aydemir kimdir? Yeniden Refah Partisi Ankara Gölbaşı Belediye Başkan Adayı Salih Aydemir kaç yaşında, nereli?

Salih Aydemir kimdir? Yeniden Refah Partisi Ankara GölbaşıBelediye Başkan Adayı Salih Aydemir kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt aranıyor. 2024 Yerel Seçimleri, 31 Mart Pazar günü olacak. Ankara GölbaşıBelediye Başkan Adayı Salih Aydemir kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Salih Aydemir kimdir? Yeniden Refah Partisi Ankara GölbaşıBelediye Başkan Adayı Salih Aydemir nereli? Detaylar haberimizdedir…

SALİH AYDEMİR KİMDİR?

Salih Aydemir, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde Yeniden Refah Partisi Ankara GölbaşıBelediye Başkan Adayıdır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.