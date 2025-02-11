Salı günü hangi diziler var? 11 Şubat Salı TV'de bu akşamki diziler

Salı akşamı hangi diziler var? Salı günleri TV'de hangi diziler var merak ediliyor. Bugün 11 Şubat 2025 Salı günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Peki, Salı hangi diziler var 2025? İşte Salı akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı haberimizde!

SALI HANGİ DİZİLER VAR?

Salı günü TV'de şu diziler var:

TRT 1: Mehmed: Fetihler Sultanı

ATV: Bir Gece Masalı

Kanal D: Uzak Şehir

Show TV: Bahar

NOW TV: Şakir Paşa Ailesi

Star TV: Kral Kaybederse

TRT 1 YAYIN AKIŞI 11 ŞUBAT

13.15 Seksenler

14.30 Masumlar Apartmanı

17.45 Lingo Türkiye

19.00 Ana Haber

19.55 İddiaların Aksine

20.00 Mehmed: Fetihler Sultanı

00.15 Yerli Dizi

02.55 Seksenler

03.35 Masumlar Apartmanı