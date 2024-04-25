Sakla Beni final mi yapacak? Sakla Beni bitiyor mu?

Sakla Beni dizisi takipçileri yeni bölümü heyecanla takip ederken Sakla Beni 26. Bölüm fragmanı yayınlandı mı merak ediyor. Peki, Sakla Beni final mi yapacak? Sakla Beni bitiyor mu?

SAKLA BENİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Mete'nin herkesin önünde İncila'yı sevdiğini söylemesi büyük bir şaşkınlık yaratır. Artık gerçekleri gizlemek istemeyen Mete attığı bu adımdan pişmanlık duymazken, İncila ise onun bu gerçeği böyle ulu orta bir yerde dile getirmesini doğru bulmaz.

Aşka ve sevgiye inanan Naz, Mete ile İncila arasındaki duyguları kabullense de en başından beri gerçeği sakladıkları için kendini kandırılmış hisseder. Ona en büyük destek yine Kadir'den gelir. Mete ile İncila ise gerçeklerin ortaya çıkmasıyla bozulan aile ilişkilerini düzeltebilmek için çaba harcarlar. Naz ile Kadir ilişkilerinde büyük ve heyecan verici adımlar atarlar.

Hayata dair bazı gerçekleri daha iyi fark eden Kont Ziya, Atıf ile karşı karşıya gelir. İntikam peşine düşen büyük bir düşman beklenmedik bir anda Kont Ziya'nın karşısına çıkar.

SAKLA BENİ FİNAL Mİ YAPIYOR

Sakla Beni, yayınlandığı Perşembe akşamları reytinglerde istediği başarıyı elde edemedi. Özellikle son haftalarda reytinglerde düşüş yaşayan dizi, kanal yönetimi tarafından 2. sezon onayı alamadığı ileri sürüldü. Yapımcı şirket OGM Medya, bunun üzerine dizinin finalini yapma kararı aldığı iddia edildi.