Şakak neresi? Şakak kemiği neresi? Şakak vücudumuzda nerede bulunur? Şakak ne tarafta bulunuyor? Üstte mi altta mı?

Şakak insan vücudunda nerede yer alır? Şakak neresidir? Şakak ne tarafta bulunuyor? Şakak kemiği neresidir? Şakak kemiği yan tarafta mı, üst tarafta mı, alt tarafta mı bulunur? Şakak kemiği elmacık kemiğine yakın mı?

ŞAKAK NEDİR? TDK'YA GÖRE ŞAKAK NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu'na göre şakak "Göz, alın ve yanak arasında, elmacık kemiğinin üstünde bulunan çukurumsu bölge" anlamına gelmektedir.

Şakak bölgesini, anatomik olarak tanımlamak gerekirse gözlerin yanında elmacık kemiğiyle başlayarak kafanın sağ ve sol tarafında bulunan çukurumsu bölümdür. O kısımda yer alan temporal kemik olarak geçmektedir.

ŞAKAK NEREDE BULUNUR?

Şakak'ın nerede olduğu genellikle karıştırılabilmektedir. Sınavlarda, genel kültür sorularında vb. yerlerde şakak nerede bulunur sorulabilir. Şimdi sizler için cevaplayalım.

Şakak, insan vücudunda kafa kısmında yer almaktadır. Şakak, alnımızın yan taraflarında bulunan çukurumsu bölgenin adıdır. Şakak kemiği ise burada yer alır. Şakak bölgesi gözlerimizin yanındaki elmacık kemiğinden başlar ve kafamızın sağ ve sol tarafında bulunan bölümü kapsamaktadır. Şakak bölgesinin yerine aşağıdaki görselden bakabilirsiniz:

Kaynak görsel : Wikipedia.org

Yukarıdaki görselde gördüğünüz gibi şakak vücudumuzda kafa bölgesinin yan taraflarında bulunur.