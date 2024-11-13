Star TV'nin yeni dizisi Sahipsizler 13 Kasım Çarşamba günü ekran macerasına başlayacak. Peki, Sahipsizler Yusuf kimdir?

SAHİPSİZLER YUSUF KİM?

Yusuf, yakışıklı ve karizmatik bir gençtir, ancak babasıyla mesafeli bir ilişki içerisindedir. Amcası Cevdet'ten aldığı öğütlerle doğru, adil bir insan olmaya çalışır. Hiç beklemediği bir anda kapısını çalacak aşk, onu zorlu bir sınavla karşı karşıya bırakacaktır.

ENES KOÇAK KİMDİR?

Enes Koçak 1 Ocak 1999 tarihinde dünyaya gelmiştir. Miss&Mr Model yarışmasında birinci olmasıyla tanınmıştır. Hakim filmiyle oyunculuk kariyerine adım atan Enes Koçak, daha sonrasında Kraliçe dizisinde rol almıştır. Şimdilerde TRT 1in Kendi Düşen Ağlamaz dizisindeki Serkan karakteriyle adından söz ettirmektedir.