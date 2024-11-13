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Sahipsizler Azize kim?

Sahipsizler Azize kim?
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Güzel, zarif bir kız olan Azize, kardeşlerinin iyiliği için kendi hayatından vazgeçecek fedakâr bir abladır. Peki, Sahipsizler Azize kim?

Başrollerinde Hazal Subaşı, Kaan Mirac Sezen, Doğa Bayram, Ece Bağcı, Umut Kaplıca ve Züleyha Yıldız'ın yer aldığı dizide hangi oyuncu, hangi karaktere hayat veriyor, merak edildi. Peki, Sahipsizler Azize kim?

SAHİPSİZLER AZİZE KİM?

Güzel, zarif bir kız olan Azize, kardeşlerinin iyiliği için kendi hayatından vazgeçecek fedakâr bir abladır. Yeri geldiğinde bir kartal gibi kardeşlerine kol kanat gererken yeri geldiğinde onlar için kendi hayatından vazgeçecek kadar güçlü bir kadındır.

HAZAL SUBAŞI KİMDİR?

Hazal Subaşı (d. 2 Mayıs 1996, İzmir), Türk oyuncu ve manken. Hazal Subaşı, 2015 Miss Turkey yarışmasında üçüncü olmuştur.

Hazal Subaşı, 2 Mayıs 1996 yılında İzmir'de dünyaya gelmiştir. İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde Halkla İlişkiler ve Reklamcılık bölümünde eğitim görmekte olan Hazal Subaşı, 2015 yılında katıldığı Miss Turkey yarışmasında üçüncü seçildikten sonra oyuncu olmaya karar vererek bu yönde eğitimler almıştır.

TRT 1 ekranlarında yayınlanan; başrolü Erkan Meriç ile paylaştığı Adını Sen Koy dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşamış, başrol oynamış ve ilk çıkışını burada yapmıştır. Ardından TRT 1 ekranlarında yayınlanan Halka dizisinde Bahar karakterine hayat veren Hazal Subaşı, Show Tv'de yayinlanan Çukur dizisinin kadrosuna katılmıştır.

İzmir doğumlu oyuncu Hazal Subaşı Boğa burcudur. Boyu 1,66 metre ve kilosu 52 kg'dır.

Hazal Subaşı ilk olarak 2016 yılında "Adını Sen Koy" dizisiyle ekranların karşısına çıktı. Sonrasında "Bir Umut Yeter" ve "Halka" dizilerinde rol almıştır. Son olarak "Çukur" dizisinde yardımcı oyuncu olarak rol alan Subaşı, 2015 yılında Miss Turkey 3. sü ve 2018 yılında Kıbrıs Havadis Medya Ödüllerİ'nde yılın en iyi kadın oyuncusu seçilmiştir.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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