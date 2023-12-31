Şahane Hayatım hangi kanalda? Şahane Hayatım nerede, saat kaçta yayınlanıyor?r?

"Şahane Hayatım ne zaman başlıyor, hangi kanalda, saat kaçta?" Merak ediliyor. Ay Yapım imzalı, merakla beklenen dizi ' Şahane Hayatım'ın yeni tanıtımı yayınlandı. Entrika, aşk, gerilim ve heyecan dolu dizi yayınlandığı ilk günden itibaren dikkatleri çekiyor. Peki, Şahane Hayatım hangi kanalda? Şahane Hayatım nerede, saat kaçta yayınlanıyor?

ŞAHANE HAYATIM HANGİ KANALDA?

"Şahane Hayatım" dizisi, her hafta Çarşamba günleri saat 20.00'de FOX TV kanalında izleyicileriyle buluşuyor. Dizinin başrollerinde Hilal Altınbilek ve Onur Tuna gibi başarılı oyuncular yer alıyor. Ayrıca, Yiğit Özşener, Nesrin Cevadzade, Gökçe Eyüboğlu, Serkan Keskin ve Sumru Yavrucuk gibi deneyimli isimler de kadroda yer alıyor. Ay Yapım tarafından üretilen dizinin yapımcılığını Kerem Çatay üstlenirken, senaryo Meriç Acemi'ye ait. Çağrı Bayrak ise dizinin yönetmen koltuğunda oturuyor. "Şahane Hayatım"ın keyif dolu hikayesi ve başarılı oyuncu kadrosuyla her Çarşamba FOX TV ekranlarında seyircilerle buluşmaya devam ediyor.