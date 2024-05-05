Şahane Hayatım final mi? Şahane Hayatım dizisi bitiyor mu, final mi yapacak?

Şahane Hayatım final mi? Sorusu merak ediliyor ve araştırılıyor. Oyuncu kadrosunda Hilal Altınbilek, Onur Tuna, Yiğit Özşener, Serkan Keskin, Nesrin Cavadzade ve Sumru Yavrucuk gibi isimlerin yer aldığı Şahane Hayatım dizisi için kanal kararını verdi. Peki, Şahane Hayatım final mi? Şahane Hayatım dizisi bitiyor mu, final mi yapacak?

ŞAHANE HAYATIM FİNAL Mİ?

Çağrı Bayrak'ın yönettiği dizinin reytinglerinin ikinci sezon onayı almaya yetmediği ortaya çıktı. Son olarak 25. bölümü yayınlanan dizi için final kararı alındı. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; sezona büyük umutlarla başlayan dizinin bir değişiklik olmazsa 30. bölümde ekrana veda etmesi planlanıyor.